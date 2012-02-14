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Владивостокским капитанам мешает лед
Во Владивостоке продолжается строительство причала с двумя пирсами для швартовки судов малого флота. Но по-прежнему нет подвижек со строительством стационарного вокзала прибрежных морских сообщений.
Напомним, что ранее катера и паромы отправлялись от 36-го причала, где располагался вокзал прибрежных морских сообщений. Но в 2008 году владелец вокзала, Владивостокский морской торговый порт, решил на его месте построить пятизвездочный отель. Идею портовиков поддержала администрация края, обратившись в Минтранс с просьбой передать 36-й причал, относившийся к Росморречфлоту, для строительства объектов к саммиту АТЭС. И хотя согласно федеральной подпрограмме «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР» в бюджете были заложены средства на строительство здесь новых причалов, а ДНИИМФ (Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота) успел выполнить часть проекта, было принято решение перенести строительство в район 1-го причала ВМТП.
Позднее здесь же, в 150 метрах от морского вокзала, возвели и временное пристанище для пассажиров. А стационарный вокзал морских прибрежных сообщений (разработкой его проекта занимается администрация края) намеревались построить к форуму АТЭС. Но из-за множества технических, а также юридических проблем, затрагивающих интересы порта, города и края, сроки сдачи объекта, похоже, будут сорваны.
Что касается причалов, то ДНИИМФ, получив новое задание от ФГУ «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта», выполнил требуемый проект. Правда, на 1-м причале лишь два пирса вместо шести, которые были на 36-м причале. Но, по словам заместителя генерального директора ДНИИМФ Евгения НОВОСЕЛЬЦЕВА, для имеющегося на сегодняшний день количества катеров и паромов двух пирсов вполне достаточно. Пирсы проектировались под все типы судов, которые действуют в российском портовом флоте. Проект был согласован с заказчиком и администрацией Владивостока и прошел экспертизу без каких-либо возражений.
Единственный недостаток выбранного места - каждую зиму здесь встает лед, тогда как в район 36-го причала он доходил лишь в суровые зимы типа нынешней. А так как ледовая обстановка в районе 1-го причала значительно хуже, судам сложнее швартоваться, что вызывает недовольство капитанов.
Ирина СВЕТЛАНСКАЯ, «Золотой Рог».
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