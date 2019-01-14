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Во Владивостоке построят 9 новых детсадов
Строительство и проектирование девяти новых детских садов ведется во Владивостоке. Еще один на острове Русский поставлен в резерв. Сроки ввода в эксплуатацию у всех учреждений разные. Ход работ обсудил в ходе совещания и.о. главы города Олег Гуменюк со специалистами управления по работе с муниципальными учреждениями образования, управления финансов, градостроительства и архитекторы, правового управления и дирекции по строительству объектов ВГО.
«В данный момент строительно-монтажные работы ведутся на улицах Маковского, 157 и Анны Щетининой, 28 в Снеговой Пади. Проекты двух детских садов - на улицах Крыгина, 84 и Кипарисовой, 4 - проходят государственную экспертизу. Еще два детских сада – оба в микрорайоне Патрокл - сейчас в стадии проектирования. На улице Тихвинской, 3 и Станюковича, 31а ведется корректировка готовой проектно-сметной документации. Непростая ситуация сложилась с садом на Постышева, 7а. Контракт с подрядчиком в стадии расторжения, так как принято решение сократить мощности сада. Нужно разрабатывать новый проект реконструкции, согласно которому в сад пойдут не 350 детей, как ранее планировалось, а 164», - доложил руководитель Дирекции по строительству объектов ВГО Сергей Кравцов.
Олег Гуменюк подчеркнул, что решение уменьшить объем здания и разместить детский сад в прежних границах было принято совместно с жителями. И теперь необходимо на территории сквера, за сохранность которого они и выступали, предусмотреть благоустройство.
«Обязательно нужно сохранить за муниципалитетом право на все земельные участки, которые теперь не попадают в зону строительства детского сада, и к вопросу благоустройства подойти комплексно, - дал поручение и.о. главы города. – Здесь должна появиться полноценная зона для прогулок и отдыха, хорошая спортивная и детская площадки. Запланируйте освещение, установку лавочек и всего, что необходимо».
Как рассказали специалисты, детский сад на улице Анны Щетининой, 28 вместит 12 групп на 240 малышей. Новый двухэтажный сад на Маковского, 157 также рассчитан на 12 групп. По типовому проекту будут построены сады в микрорайоне Патрокл. Сады на Крыгина, Кипарисовой и Тихвинской рассчитаны на 120 детей каждый. Во всех учреждениях предусмотрены музыкальный и спортивный залы, пищеблок, медицинский кабинет.
«Кроме того, управлением градостроительства и архитектуры предложен земельный участок на острове Русский - под строительство детского сада на 240 малышей. Сейчас прорабатываем этот вопрос», - добавил Сергей Кравцов.
Также в ближайшее время запланированы работы по проектированию двух новых школ на 825 человек каждая. Одна будет в микрорайоне Патрокл, другая - в Снеговой Пади.
Олег Гуменюк дал поручение специалистам изучить опыт столичных проектировщиков, а также самые современные проекты школ, в том числе типовые, которые представлены на архитектурных и строительных выставках последних лет.
«Нужно перенимать передовой опыт, уходить от «гигантизма», использовать современные дизайн-проекты, материалы и технологии строительства, в том числе энергосберегающие. Новые школы должны быть светлыми и уютными», - подчеркнул руководитель администрации города.
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