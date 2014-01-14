За льготой студентов и школьников Приморья посылают в Интернет

О новом порядке компенсации проезда учащихся на железнодорожном транспорте рассказала директор департамента труда и социального развития Приморского края Лилия Лаврентьева.

- Лилия Федоровна, что изменилось с 1 января?

- С 1 января текущего года изменился порядок предоставления студентам и школьникам льгот по оплате проезда на пригородном железнодорожном транспорте. Раньше они обращались в кассы, и им продавали билеты с 50-процентной скидкой. Сейчас нужно будет предоставить справку со школы либо студенческий билет, купить билет и обратиться в единое социальное окно за 50-процентной компенсацией стоимости билета.

Речь идет обо всех абонементных билетах на любое количество поездок, которые будут куплены в железнодорожных кассах.

- Какие документы нужно представить?

- Нужно взять справку из школы, где учится ребенок, либо студенческий билет, паспорт либо свидетельство о рождении и заявление от студента или школьника. Если ребенку не исполнилось 14 лет, заявление должен написать его законный представитель. После 14 лет можно, с позволения родителей, делать это самостоятельно.

Обратившийся к нам льготник получит пин-код, дающий выход на социальный портал в сети Интернет. Не нужно будет регулярно обращаться в отделения приема граждан. Выход на социальный портал находится на сайте государственных услуг. Имея пин-код, студент или школьник сможет отсканировать билет, предоставить в заявлении номер счета, на который будут перечисляться компенсации. По желанию в заявлении можно указать, кто хочет получать компенсации через почту.

- Какова цель этого нововведения?

- Прежде всего для того, чтобы усилить адресность социальной поддержки. Хочу отметить, что все 52 вида различных социальных выплат у нас в крае предоставляются именно адресно – непосредственно человеку. Уже нет практики оплаты за предоставление льготных услуг организациям.

Также стоит добавить, что такая мера была введена в 2010 году. Сначала на нее выделялись федеральные деньги, и было софинансирование из краевого бюджета. В 2012 и 2013 годах, по решению Губернатора Приморского края Владимира Владимировича Миклушевского, эта мера социальной поддержки была сохранена. Сейчас лишь изменился сам порядок получения.

- Главное, чтобы людям было удобно…

- Люди абсолютно не пострадают от нововведения. Уверена, это будет несложно. Любой студент и школьник может обратиться за разъяснением в единое социальное окно. Все наши адреса расположены на сайте администрации Приморского края на страничке департамента труда и социального развития.

Напомним, ранее субсидия на компенсацию проезда учащихся на железнодорожном транспорте поступала из краевого бюджета напрямую в компанию-перевозчик. Так, например, за проезд в электричках средства перечислялись ОАО «Экспресс Приморья». Эта субсидия осталась одной из последних «натуральных льгот», которые действовали в Приморском крае.

ZRPRESS.RU, Владивосток.