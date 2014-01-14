Во Владивостоке фокус с цирком не удался

Инициатива у нас, как известно, наказуема: Владивостокский цирк будут ремонтировать за счет средств краевого бюджета и спонсора, в то время как почти все цирки в стране - за федеральные финансы

Для начала немного цифр. Цирк во Владивостоке был построен 40 лет назад – в 1973 году. Его зал рассчитан на размещение 2034 зрителей. Арена при необходимости может служить эстрадной площадкой размером 350 кв. метров. Находится это здание в собственности скромной по ремонту и содержанию своего фонда недвижимости госструктуры – Росгосцирка.

То есть оно долго не ремонтировалось, и поэтому его состояние уже много лет считается критически плачевным. В принципе, его надо просто закрывать, чтобы не рисковать зрителями. По непонятным причинам этот объект не попал в программу подготовки города к саммиту АТЭС, как, например, Сочинский цирк, только что вновь открытый к зимним Олимпийским играм.

Кстати, выступая на этом открытии, как сообщало РИА «Новости», министр культуры РФ Владимир МЕДИНСКИЙ заявил, что в 2014 году государство начинает реализацию программы восстановления российских цирков. В бюджете Минкультуры «изыскались» деньги, которых должно хватить на то, чтобы в ближайшие два года капитально отремонтировать и реконструировать 11 крупнейших цирков страны. После сочинского цирка на очереди цирки в Туле, Иваново, Санкт-Петербурге и Самаре. Предполагается, что если выполнение программы окажется удачным, то к 2018 году все цирки России пройдут обновление.

Министр культуры похвалил инициативы краевых властей Приморского и Краснодарского краев, которые решились провести капремонты цирков во Владивостоке и Краснодаре за счет своих средств. Он, в частности, сказал: «Это сильно поможет всей цирковой системе, потому что эти два цирка, каждый, потребуют вложений, я думаю, более 1 миллиарда рублей».

Известно, что изначально ремонт Владивостокского цирка предполагалось провести за счет средств федерального бюджета. Так, посетив его в начале 2012 года, губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ сказал следующее: «Зданию цирка необходима полная реконструкция. Моя позиция состоит в том, что не нужно делать половину работы, к примеру ремонтировать только фасад. Мы очень рассчитываем на то, что сможем принять участие в федеральной целевой программе “Культура России на 2012-2017 годы” и получить финансирование на реконструкцию. В объект федерального значения мы не имеем права вкладывать краевые деньги». Однако попасть в ту программу почему-то не удалось.

Но затем крупно повезло. В бюджете края изыскались на ремонт цирка во Владивостоке 300 миллионов рублей краевых средств, которые теперь по закону, подписанному Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ в октябре 2013 года, можно вкладывать в реконструкцию и реставрацию объектов федеральной собственности. Еще 700 миллионов рублей инвестиций в капремонт здания по просьбе губернатора решил выделить глава ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР. На эти средства необходимо не только отремонтировать само здание и пришедшие в ветхость инженерные системы, но и построить общежитие, где могли бы останавливаться иногородние артисты во время гастролей в «город нашенский».

Минкультуры милостиво приняло помощь региона в ремонте здания Росгосцирка во Владивостоке, обозначив приемлемыми условия: «Минкультуры заключило договор на аренду с регионом на пять лет. По этому договору он обязуется провести реконструкцию здания, берет все обязанности по финансированию ремонта и приема артистов Росгосцирка с их программами». То есть вложенный миллиард зачтется краю в качестве платы за аренду цирка.

Иначе предполагается решать вопрос по Краснодарскому цирку. Как в середине декабря отмечал замминистра культуры РФ Григорий ПИРУМОВ, это здание после приведения его в порядок предполагается передать в собственность региону под его твердое обязательство, что оно не будет перепрофилировано под что-либо иное. Вложенный этим регионом в ремонт цирка миллиард рублей в этом случае считается веским аргументом в пользу передачи федерального объекта в региональную собственность.

Правда, на встрече с главными редакторами приморских СМИ губернатор края Владимир Миклушевский вскользь заявил, что пока договориться с Росцирком о долгосрочной аренде Владивостокского цирка не удалось, и пообещал, что разговор об этом будет продолжен в 2014 году. Причем разговор будет перенесен на уровень непосредственно министра культуры.

Но тут неожиданно возникла еще одна проблема. Артисты российских цирков, как утверждается, на одной из пресс-конференций пригрозили протестными акциями, если такая передача состоится. И, хотя кто, как не сами цирковые довели свои цирки до убогого состояния, им пока идут навстречу. В частности, Президент РФ на их протестное письмо ответил, что пока не видит целесообразности в передаче цирков регионам.

Нервная реакция цирковых, по некоторым сведениям, связана с бурной «серой» (или похлеще того) коммерческой деятельностью, налаженной вокруг имущества Росцирка. В частности, приморцы неверняка помнят скандалы со сменой директора Владивостокского цирка, с билетами для детей-сирот и пр. Понятно, что местный контроль цирковым явно не нужен.

А вообще, это, наверное, даже гордо, что мы, приморцы, в отличие от многих мнящих себя богатыми российских регионов смогли найти на ремонт цирка деньги в своем дефицитном бюджете и убедить спонсора, что его помощь региону в решении социальных задач Приморья также может реализовываться через такой цирк. Народ всегда требовал хлеба и зрелищ. Со вторым у нас в крае в последнее время дела явно налаживаются…

Виктор КУДИНОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.