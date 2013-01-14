Во Владивостоке пройдет празднование Крещения

19 января православные христиане отмечают праздник - Крещение Господне или Святое Богоявление. В этот день принято освящать воду, в том числе на естественных водоёмах, для чего во льду вырубается крестообразная прорубь, в которую окунаются все желающие.

Во Владивостоке в ночь с 18 на 19 января пройдет празднование Крещения. В этом году по распоряжению главы Владивостока Игоря Пушкарёва для всех желающих совершить традиционное омовение будет подготовлена купель, две теплые палатки для переодевания, а также организована продажа горячего чая на акватории Спортивной гавани (напротив фонтана) .

По христианской традиции представители Владивостокской епархии совершат молебен, который начнется в 23:30. В 00 часов после благословения купели все желающие смогут совершить омовение.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.