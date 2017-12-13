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Красочный фейерверк жители Владивостока увидят в трёх точках

13 Декабря 2017, 11:05 | Владивосток

31 декабря кульминацией празднования Нового года во Владивостоке станет красочный фейерверк. Жители и гости приморской столицы смогут им полюбоваться в 22 часа в трёх точках Владивостока: на площади Борцов Революции, в п. Трудовое и на острове Русском (пос. Подножье), сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации города.

Напомним, подготовка к празднованию Нового года идёт полным ходом. Центральные улицы города украшает праздничная иллюминация, на городских площадках установлены нарядные ёлки. Всего их восемь.

На центральной площади мерцает и переливается новая 28-метровая светодинамическая ёлка. Также здесь продолжается монтаж горки, в ближайшее время будут установлены светодиодные украшения и арт-объекты из дерева. В этом году концепция зимнего городка – «Новогоднее путешествие». Она предлагает владивостокцам совершить увлекательное путешествие в мир детства. Для этого горожанам нужно просто пройтись по дорожке, около которой будут установлены арт-объекты из дерева – это увеличенные копии игрушек. Здесь можно будет увидеть старинный паровоз, автомобиль или самолёт, похожие на те, которыми взрослые играли в детстве, а малыши – играют и сейчас. Привлекут внимание жителей Владивостока и огромные деревянные кубики, а также арт-объекты, которые дополняли убранство новогодней площади в прошлом году – маяк, корабль, снежинки, фонарики. Для поклонников зимних фотоссесий подготовлено несколько тематических фотозон.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: праздники  фейерверк  владивосток  новый год 



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