Во Владивостоке выбрали Мисс и Мистера ДВФУ

Финал главного ежегодного студенческого конкурса, который обычно с нетерпением ждет весь университет, отгремел на сцене FESCO-Hall вечером 12 декабря. Уникальное по своей яркости, красоте и динамичности трехчасовое шоу подарили зрителям финалисты конкурса «Мисс и Мистер ДВФУ — 2012».

За высочайшие светские титулы боролись двенадцать юношей и девушек, прошедших суровый отбор и серьезную подготовку. Сюжетным намеком финала стал известный авантюрный роман Ильфа и Петрова, а в поисках «сокровищ ДВФУ» членам жюри помогали его герои: Остап Бендер и Киса Воробьянинов. Красоту, ум, грациозность, артистизм, силу и смекалку конкурсантов оценивала целая группа экспертов: проректор по учебной и воспитательной работе ДВФУ Игорь Соппа, директор Студенческого центра ДВФУ Сергей Матлин, художественный руководитель театра им. Горького, народный артист России Ефим Звеняцкий, начальник управления по делам молодежи Администрации Владивостока Юлия Вельбик, главный редактор журнала «Фишка» ДВФУ Мария Родионова и директор международного модельного агентства Model Line Татьяна Дьяконова, сообщает пресс-служба ДВФУ.

Партнерами ДВФУ в организации главного студенческого конкурса 2012 года стали салон свадебной и вечерней моды Sati Style, салон красоты Fame, салон «Здоровый загар», сеть магазинов модной молодежной одежды Terranova и компания Art Travel Group.

По итогам финального шоу конкурса «Мисс и мистер ДВФУ — 2012» жюри выбрало победителей сразу в нескольких номинациях:

«Мистер страсть» — Георгий Евстифеев;

«Мисс обаяние» — Евгения Малышева;

«Мистер целеустремленность» — Александр Романов;

«Мисс грация» — Оксана Терехова;

«Мистер интеллект» — Баир Манутов;

«Мисс стиль» — Наталья Гармаш.

Специальный приз от международного модельного агентства Model Line — пять сертификатов на обучение в Fashion-академии — получили Оксана Терехова, Евгения Малышева, Наталья Гармаш, Юлия Васькова и Дмитрий Борейко.

Обладателями еще одного спецприза — уже от журнала «Фишка» ДВФУ — стали Дмитрий Борейко и Ольга Агафонова. Именно эти ребята станут главными героями следующего номера журнала, на обложке которого, конечно же, будут их фотографии!

Университетская газета «Остров.ру» также предложила своим читателям придумать дополнительную номинацию. За пару недель в редакцию газеты пришли десятки писем с интересными и необычными идеями. Победителем стала семейная пара выпускников ДВФУ из далекой Черногории — по их предложению в конкурсе учредили простую, но многообещающую номинацию «Мисс и Мистер перспектива». Лауреаты этой номинации — Расул Гусейнов и Светлана Маклакова — в подарок получают портретное интервью в одном из номеров газеты ДВФУ.

На протяжении двух недель на официальном сайте ДВФУ шло голосование за конкурсантов. В сумме за финалистов было отдано больше 80 тысяч голосов! Во время самого финального шоу шло другое голосование — по SMS. Обладателем титула «Мистер Интернет» стал Дмитрий Борейко. Максимальное количество SMS-сообщений в свой адрес собрал Баир Манутов. Безоговорочной победительницей, получив наибольшее количество SMS и интернет-симпатий (больше 11 тысяч), стала Юлия Васькова.

Обладателями серебряных наград конкурса и титулов «Вице-мистера ДВФУ» и «Вице-мисс ДВФУ» стали Дмитрий Борейко и Ольга Агафонова.

Абсолютными победителями финала студенческого конкурса — теми, кто весь следующий год будут носить почетные звания «Мисс и Мистера ДВФУ — 2012», стали студенты Школы экономики и менеджмента Юлия Васькова и Григорий Гуляев. Свои награды Юлия и Григорий получили из рук Мисс и Мистера ДВФУ — 2011: Марии Почитенко и Артура Ким.

— Я видела это шоу в прошлом году, и мне очень захотелось поучаствовать, попробовать свои силы. Безумно приятно, что я победила не только по мнению жюри, но и по итогам интернет-голосования, и по sms-голосованию зрителей! Что может быть лучше? — делится своими впечатлениями от победы обладательница короны «Мисс ДВФУ» Юлия Васькова.

— В прошлом году я вместе с ансамблем «Легенда» выступал в номерах финального шоу «Мисс и Мистер ДВФУ — 2011» — после этого и появилось большое желание самому поучаствовать в конкурсе, ведь все это так красиво и эффектно смотрится со стороны,— рассказал Мистер ДВФУ — 2012 Григорий Гуляев. — Мне безумно понравилось! Спасибо всем огромное за поддержку! А особую благодарность хочется выразить главному постановщику финального шоу Павлу Ковалю и хореографу Дмитрию Сухареву, которые работали с нами на протяжении всего месяца!

Главным призом для победителей финала конкурса «Мисс и Мистер ДВФУ» уже по традиции становится путешествие за границу. На этот раз Мисс и Мистер ДВФУ — 2012 — Юлия Васькова и Григорий Гуляев — отправятся в Гонконг!

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото с сайта ДВФУ.