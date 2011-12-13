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Перевозчики Владивостока не торопятся занять новые маршруты
Восемь закупленных городом автобусов MAN свяжут новый микрорайон Снеговая Падь с центром города. Пока маршруты временные. Время дано для того, чтобы выяснить, насколько маршруты востребованы, после чего можно будет делать выводы об их рентабельности и продолжении функционирования.
Организованы маршруты: №98Д Луговая - Снеговая Падь - Центр; №14 свяжет Снеговую Падь с улицей Иртышской, правда в воскресные дни автобус ходить не будет; новый маршрут №15Ц будет ходить на участке от центра Владивостока до мыса Голдобин с заходом на Луговую.
В конце октября администрация выступила с предложением к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам заключить договор на выполнение регулярных перевозок по новому маршруту, который свяжет проспект 100-летия Владивостока и микрорайон Снеговая Падь. Но желающих работать на нем, к сожалению, не нашлось.
«Золотой Рог».
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