Перевозчики Владивостока не торопятся занять новые маршруты

Восемь закупленных городом автобусов MAN свяжут новый микрорайон Снеговая Падь с центром города. Пока маршруты временные. Время дано для того, чтобы выяснить, насколько маршруты востребованы, после чего можно будет делать выводы об их рентабельности и продолжении функционирования.

Организованы маршруты: №98Д Луговая - Снеговая Падь - Центр; №14 свяжет Снеговую Падь с улицей Иртышской, правда в воскресные дни автобус ходить не будет; новый маршрут №15Ц будет ходить на участке от центра Владивостока до мыса Голдобин с заходом на Луговую.

В конце октября администрация выступила с предложением к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам заключить договор на выполнение регулярных перевозок по новому маршруту, который свяжет проспект 100-летия Владивостока и микрорайон Снеговая Падь. Но желающих работать на нем, к сожалению, не нашлось.

«Золотой Рог».