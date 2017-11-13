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Во Владивостоке назначили нового прокурора
Ранее Сергей ЛУБЕНЕЦ был начальником уголовно-судебного управления краевой прокуратуры, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Приказом генерального прокурора РФ от 10 ноября 2017 года на должность прокурора Владивостока назначен старший советник юстиции Сергей Лубенец, возглавлявший уголовно-судебное управление краевой прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Сергей Лубенец начал свою работу в прокуратуре в Сахалинской области в июле 1994 года. Проходил службу в должности старшего прокурора отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Сахалинской области, затем занимал должность первого заместителя прокурора Южно-Сахалинска. В Приморье Сергей Лубенец в разные годы возглавлял управление правовой статистики и уголовно-судебное управление краевой прокуратуры.
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