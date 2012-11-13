Директор по персоналу закроет кадровый вопрос

Проблема кадров, как ее решить? Ведь никто не будет спорить о том, что успех любого предприятия зависит от профессиональных навыков и умения каждого из его сотрудников, а значит, директор по персоналу – это человек, который отвечает за самый главный ресурс на предприятии – людей.

Директор по персоналу всегда находится между двух огней. С одной стороны, руководство компании, с другой - персонал. Работодатели хотят получить и приумножить прибыль, сотрудники - увеличить свой доход и повысить уровень квалификации. Миссия директора по персоналу заключается в том, чтобы направить эти желания на достижение взаимовыгодных целей, как для руководителя, так и для сотрудника.

Компетентный директор по персоналу – большая находка для любой фирмы. Такой руководитель должен отлично разбираться в Трудовом кодексе, знать, как оценить исполнение работы, а также решать конфликтные ситуации и трудовые споры на предприятии.

Академия профессионального роста ВГУЭС проводит обучение по программе профессиональной переподготовки «Директор по персоналу». Программа специально выстроена таким образом, чтобы обучающиеся могли поэтапно получать профессиональные знания и навыки, необходимые специалистам разных уровней службы управления персоналом: начиная от рядового специалиста по кадрам и заканчивая директором по персоналу, а также узнать все тонкости по подбору, обучению, оценке и аттестации персонала и стать настоящим профессионалом своего дела.

Наталья МЯКИШЕВА.