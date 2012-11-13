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Директор по персоналу закроет кадровый вопрос
Проблема кадров, как ее решить? Ведь никто не будет спорить о том, что успех любого предприятия зависит от профессиональных навыков и умения каждого из его сотрудников, а значит, директор по персоналу – это человек, который отвечает за самый главный ресурс на предприятии – людей.
Директор по персоналу всегда находится между двух огней. С одной стороны, руководство компании, с другой - персонал. Работодатели хотят получить и приумножить прибыль, сотрудники - увеличить свой доход и повысить уровень квалификации. Миссия директора по персоналу заключается в том, чтобы направить эти желания на достижение взаимовыгодных целей, как для руководителя, так и для сотрудника.
Компетентный директор по персоналу – большая находка для любой фирмы. Такой руководитель должен отлично разбираться в Трудовом кодексе, знать, как оценить исполнение работы, а также решать конфликтные ситуации и трудовые споры на предприятии.
Академия профессионального роста ВГУЭС проводит обучение по программе профессиональной переподготовки «Директор по персоналу». Программа специально выстроена таким образом, чтобы обучающиеся могли поэтапно получать профессиональные знания и навыки, необходимые специалистам разных уровней службы управления персоналом: начиная от рядового специалиста по кадрам и заканчивая директором по персоналу, а также узнать все тонкости по подбору, обучению, оценке и аттестации персонала и стать настоящим профессионалом своего дела.
Наталья МЯКИШЕВА.
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