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Ирина Хакамада проведет во Владивостоке мастер-класс «Дао жизни: Анатомия успеха»
Ирина ХАКАМАДА, как она сама любит говорить, из «депрессивного существа» воспитала в себе волевую и энергичную женщину, прошла путь от яркого политика до бизнесмена и сумела при этом найти свой «ключ» к счастью и успеху. Сегодня она учит других сочетать кайф, драйв и карьеру, помогает полностью реализоваться и быть счастливыми, живя в гармонии с собой и окружающими.
Накануне своего визита во Владивосток Ирина Хакамада ответила на вопросы «ЗР»:
- Ирина Муцуовна, вы прошли путь политика, не понаслышке знаете, что такое бизнес. Почему сейчас решили заняться именно обучающими программами?
- Я перестала печалиться по поводу своей непохожести и, подобно шеф-повару, решила создать собственный рецепт жизни. Перемешала ингредиенты: восточную философию, западные бизнес-подходы, российскую культуру модерна и постмодерна. И получилось! Ничего не мешает мне быть счастливой. А ведь для позитивного видения не было никаких предпосылок. Ну как не поделиться таким результатом? Если понравится - у вас тоже получится. Я беру свой опыт и отдаю его людям. Что нового можно сейчас сказать в политике, бизнесе, психоанализе? Все до нас уже сказано и придумано. Но передать свой позитивный опыт - этим стоит заниматься. При этом я всегда обращаю внимание – я провожу не тренинги, а именно мастер-классы. Отличие в том, что мастер-класс субъективен и на объективность не претендует. Надо снять барьеры в восприятии мастера и почувствовать его энергию. Хуже не будет, это точно.
- В чем философия успеха «по Хакамаде»?
- Человек должен следовать за собой. Тогда он попадает в поток, и карьера начинает выстраиваться, и слава приходит, и деньги. Если на службе вы делаете то, что приносит вам удовольствие, если ваше хобби тождественно вашей работе - ваша карьера выстроится как по маслу.
А деньги?.. Денег нужно ровно столько, чтобы обеспечить достойное качество жизни, комфорт и свободу вам и вашим близким. Когда человек делает работу с удовольствием, высшие силы посылают ему и деньги, и признание. Так уж устроен мир.
- А как найти этот самый «свой поток»?
- Если все рушится, если кругом глухая стена - значит, настало время «сесть на берегу и осмотреться вокруг, заняться другими делами и ждать». Все придет, если вы экономите энергию и находитесь в позитиве. И еще - если имеете Большую Мечту. Если она живет в вашей душе, если она свободна и вы не держите ее на коротком поводке, ваша Мечта рано или поздно исполнится. Всему этому учит Дао жизни. «Дао» в приблизительном переводе означает «путь, система, взгляды». Дао - это элемент восточной философии, учащей быть спокойным и созерцательным. Если его приправить немного западным жестким подходом, получится совсем неплохо.
- Вы считаете, что мечтать полезно?
- Ваша мечта, пусть и самая фантастичная, - источник вашей энергии. Мечтайте о новой жизни, еще не расставшись со старой, и вы увидите, как вам в руки идут нужные книги, как в вашу жизнь приходят новые, нужные вам люди. Все будет складываться так, что вы шаг за шагом пойдете к новой жизни.
Мечты сбываются, если вы создаете новый мир внутри себя, вы меняетесь, и в вашей онлайн-жизни тоже все меняется.
Запомните: что бы человек ни захотел, это обязательно получится, так как наши мечты материальны. А вот о плохих вещах думать опасно – они ведь тоже могут сбыться.
- Для того, чтобы стать успешным, необходимо родиться лидером? Или успех и лидерство – понятия, между собой не связанные?
- Во-первых, я уверена в том, что лидерами не рождаются, лидерами становятся. Во-вторых – многие руководители, являясь начальниками и даже вождями в своих компаниях, не являются лидерами по сути. В-третьих – можно быть очень успешным, но при этом не быть лидером. Приведу свой личный пример. До 38 лет я была вполне успешным человеком, но при этом не была лидером. Лидером человек становится тогда, когда берет на себя ответственность и риски, с этим связанные.
В советское время критерии успешности создавала система. И в этой системе я была успешна. Но потом, когда система рухнула, появился шанс сделать что-то грандиозное. Я рискнула и в этот самый момент стала лидером.
- То есть вы уверены в том, что новую жизнь можно начать в любом возрасте?
- Я всю жизнь только и делала, что начинала что-то заново. Была доцентом и построила академическую карьеру, при ГОРБАЧЕВЕ бросила науку и ушла в частный бизнес. В 40 лет избиралась депутатом и после двух созывов ушла в правительство. Затем оказалась фактически на улице и вернулась в парламент уже в качестве партийного лидера. И уже после президентской кампании ушла из политики, начала писать книги и читать мастер-классы.
- Какие качества наиболее важны для достижения успеха?
- Если понятие успеха взять за сто процентов, то только пятнадцать процентов можно отнести за счет профессионализма и восемьдесят пять - за счет умения общаться. Так что учитесь коммуникатировать. И опираться на себя - себя, любимого, не подведешь.
Креативно мыслить, принимать нестандартные решения - в этом путь к успеху. Вот случай из моей жизни: в одночасье рухнула моя политическая карьера (так мне тогда казалось), крошечной дочери поставили смертельный диагноз, негде было жить - надо было освобождать госдачу. Среднестатистическая мать в такой ситуации сидела бы у постели ребенка и рыдала. Но я решила… баллотироваться в президенты России. Я понимала, что не выиграю эту гонку, но мне надо было пройти этот путь, «путь самурая».
Я получила новый энергетический импульс, ввязавшись в предвыборную кампанию, и своей новой энергией вытянула ребенка из болезни. Я «попала в свой поток», и карьера начала развиваться по-новому. Нестандартный выход из ситуации, хотя президентское кресло я и не получила, все равно привел меня к выигрышу.
- Многие успешные женщины постоянно решают для себя дилемму – семья или карьера? По вашему мнению, можно ли найти баланс между двумя этими составляющими?
- Вопросы о том, что для меня важнее - семья или карьера, меня напрягают. У меня нет приоритетов: я хочу и хорошую семью, и успешную карьеру. Важнее всего – самореализация. И один из секретов моего Дао счастья - я люблю себя больше, чем мужа, детей, семью, родителей, партию, парламент и так далее. Когда человек любит себя, он находится в позитиве, ему хорошо с самим собой, к нему тянутся люди. С таким человеком, а не с вечным нытиком хочется общаться, с ним комфортно. Если вы чувствуете, что начинаете пробуксовывать, делайте первый шаг. Не в понедельник. Не с первого числа. Уже сегодня. Ведь вам дан в руки уникальный суперпроект - ваша жизнь. Научитесь быть ее успешным менеджером.
На мастер-классе «Дао жизни» я иногда задаю аудитории вопрос: у вас свидание с человеком, и, если вы не придете, не увидите его долгое время. Но в это же время у вас выступление на конференции. Что выберете?
Большинство почему-то выбирает конференцию. Я им говорю: вы не правы… То же самое я говорю тем, кто выбирает второй вариант ответа. Почему? Да потому что правильный ответ - надо взять себя в руки и сделать так, чтобы получилось и то, и другое.
Не надо ради личного или ради карьеры жертвовать своим сердцем или умом. Надо любить свою жизнь и уметь выстраивать свое время так, чтобы успевать все.
- В чем черпаете вдохновение?
- В себе. Я себя очень люблю, мне с собой интересно. Поэтому постоянно рождаются новые идеи, происходит расширение сознания. У большинства людей проблемы заключаются в том, что они «приземлились». Они живут хорошо, если у них есть дома, собаки, кошки, семья, дети. И это их главный тоннель. А когда с одной из составляющих что-то происходит, жизнь заканчивается. Но мир на самом деле намного интереснее, в нем есть место огромному количеству явлений. Если вы начинаете к нему прислушиваться, у вас рождаются новые идеи. Тогда вы отрываетесь от земли и начинаете свой полет.
- Во Владивостоке вы проведете мастер-класс «Дао жизни». Почему такое название?
- Когда я ушла из политики, я стала искать философию, на которую я могу опереться. Я нашла учение даосизма и, отбросив оттуда мифы о божественном происхождении героев, вытащила оттуда конкретные правила жизни, которые помогают преодолевать очень многое. И все, что я делала в жизни, очень совпадает с этим учением.
- Как бы вы сами ответили на вопрос: для кого ваш мастер-класс «Дао жизни»?
- «Дао жизни», который я уже давно читаю по России, пользуется огромным успехом. «Дао», по сути, раскрывает всю формулу успеха - как формировать в себе человека, который может ответить любым вызовам, как получать удовольствие от жизни и при этом профессионально реализоваться. Взрослому человеку важно дать «ключик», с помощью которого он поймет, как стать счастливым.
Елена АРДАЛЬЯНОВА, газета "Золотой Рог".
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