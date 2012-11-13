Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Во Владивостоке перенесена конечная остановка маршрута № 16ц
13 Ноября 2012, 12:02 | Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 13 ноября, ZRPRESS. Управление транспорта администрации Владивостока сообщает, что в связи с изменением схемы движения в центре города внесены преобразования и в схему движения маршрута № 16ц «Нейбута – Центр».
Теперь конечным остановочным пунктом автобуса является остановка общественного транспорта «Центр» (ближе к зданию администрации края). Перед конечной остановкой автобус осуществляет заезд на остановку «Фонтанная», после чего движется в центр и далее по маршруту, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Теги:
Новости тематики
- Возле автовокзала Владивостока запретили парковку автомобилей
- Во Владивостоке вновь ограничат движение транспорта
- Владивостоку отдали 28 участков под строительство этих важных объектов
- Во Владивостоке ограничат движение транспорта
- В центре Владивостока ограничат движение и парковку
- В центре Владивостока временно ограничат движение
- Ремонт ж/д переезда в Моргородке затруднит движение на сутки
- Виталий Веркеенко подвел итоги работы по ликвидации последствий снегопада во Владивостоке
- Перевозчики Владивостока нарушили правила на кругленькую сумму
- Горожане назвали грязный сугроб на центральной площади Владивостока в честь Навального
Новости раздела
- В столице Приморья "Гонка героев", "Посмотри на Владивосток" и День рыбака состоятся при любой погоде
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Владивостокцев с праздником поздравили из-за стен московского сизо
- Лучший город земли по-семейному отпраздновал свой день рождения
- Молодежь Владивостока поздравили с праздником из-за стен московского сизо
- Виталий Веркеенко поздравил горожан с днем рождения Владивостока
- Во Владивостоке покажут всемирно известное шоу "Танцующие экскаваторы"
- "Паллада" станет символом праздника выпускников во Владивостоке
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
Loading...