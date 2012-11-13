Во Владивостоке перенесена конечная остановка маршрута № 16ц

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноября, ZRPRESS.

Теперь конечным остановочным пунктом автобуса является остановка общественного транспорта «Центр» (ближе к зданию администрации края). Перед конечной остановкой автобус осуществляет заезд на остановку «Фонтанная», после чего движется в центр и далее по маршруту, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.