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Во Владивостоке стартует операция "Чистый автобус"
В понедельник, 16 октября, во Владивостоке стартует операция «Чистый автобус». Об этом сообщили на еженедельном совещании в городском управлении транспорта, которое прошло с участием руководителей автотранспортных предприятий краевого центра.
Целью акции станет выявление автобусов, санитарное состояние которых не соответствуют необходимым требованиям. К владельцам всех таких машин будут применены штрафные санкции вплоть до аннулирования договора о сотрудничестве.
«Необходимость в проведении подобной работы продиктовано многочисленными обращениями пассажиров, – пояснил начальник отдела организации транспортного обслуживания управления транспорта администрации города Андрей Мурзаков. – Попытаемся c коллегами выйти на все маршруты и, где это необходимо, будем общаться с водителями и директорами предприятий. Грязных автобусов во Владивостоке быть не должно».
Как подчеркнул Андрей Мурзаков, необходимость содержать автобусы в чистоте прописана в пункте 2.3.11 договора о перевозках, который в прошлом году подписал с администрацией Владивостока каждый перевозчик. В нем сказано, что «перевозчик обязан обеспечить выпуск и работу на маршрутах технически исправных и находящихся в надлежащем санитарном состоянии пассажирских автобусов». За нарушение этого пункта мэрия имеет право наложить штраф на перевозчика в размере 8 тысяч рублей. При фиксировании в течение одного месяца трех нарушений администрация вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.
В управлении транспорта сообщают, что о фактах ненадлежащего состояния автобусов городских маршрутов можно сообщать ежедневно по тел. 2614-334.
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