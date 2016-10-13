Стройка угрожает Владивостокской крепости

Региональный штаб Общероссийского народного фронта в Приморском крае направил обращения в прокуратуру региона и органы Росприроднадзора в связи с ситуацией, сложившейся в непосредственной близости к батарее №309 «55-й высоты» Владивостокской крепости. Как сообщили Деловой газете «Золотой Рог» общественники, работники одной из строительных компаний строят подъездную дорогу к указанной батарее. При этом планировка грунта под строительство дорожного полотна начата на территории приюта для бездомных животных, а также территории, засаженной саженцами реликтовых растений.

Как отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика» Алексей Тимченко, из-за работ под угрозой оказались как земляные сооружения Владивостокской крепости, так и приют для бездомных животных, который на сегодняшний день является единственным во Владивостоке и существует на частные пожертвования. Также в согласовании нуждается вырубка в зоне строительства, поскольку, по данным регионального отделения ОНФ, на участке растут редкие и ценные породы деревьев.

«Подобные работы должны вестись по согласованию с органами охраны памятников и Росприроднадзора. На сегодняшний день из-за строительства одного дорожного сооружения возникли сразу три проблемы – вопросы сохранения памятника федерального значения, редких лесов и деятельности приюта для бездомных животных. При этом приют имеет важное значение из-за того, что вопросы содержания таких животных в городе пока не решены. Мы направили в контролирующие и надзорные органы соответствующие обращения. Полагаем, что необходимо если и проводить такие дорожные работы, то только в соответствии с требованиями законодательства. Тем более, что не до конца понятен смысл строительства дороги к крепостной батарее, поскольку рядом есть историческая дорога, предназначенная для этого, как и иные рокадные сооружения», – отметил Тимченко.

Как сообщили в региональном штабе ОНФ, вопрос остается на контроле общественников. Указанный случай также планируется рассмотреть в рамках заседаний региональных рабочих групп Народного фронта.

Общероссийский народный фронт

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – движение единомышленников, коалиция общественных сил, созданная в мае 2011года. Лидером движения является Президент РФ Владимир Путин. Региональные отделения ОНФ работают во всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ – контроль за исполнением «майских указов» и поручений главы государства, а также борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств.

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Газета «Золотой Рог», Владивосток