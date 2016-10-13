Во Владивостоке одна из центральных улиц перекрыта из-за аварии

Во Владивостоке на подъезде к кольцу Первой речки образовался затор из-за ДТП. Об этом сообщает корреспондент "Золотого Рога" с места события.

Легковушка и джип столкнульсь на пересечении двойной сплошной. Кто виноват определят сотрудники ДПС, которые в настоящий момент прибыли на место аварии.

Фото "ЗР".