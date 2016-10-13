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Во Владивостоке одна из центральных улиц перекрыта из-за аварии
13 Октября 2016, 16:33 | Владивосток
Во Владивостоке на подъезде к кольцу Первой речки образовался затор из-за ДТП. Об этом сообщает корреспондент "Золотого Рога" с места события.
Легковушка и джип столкнульсь на пересечении двойной сплошной. Кто виноват определят сотрудники ДПС, которые в настоящий момент прибыли на место аварии.
Фото "ЗР".
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