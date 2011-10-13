Губернатор Приморья распорядился оказать финансовую помощь Денису Удовенко, который пострадал от акулы

Губернатор Приморья Сергей Дарькин дал распоряжение финансово помочь в протезировании рук Денису Удовенко, которому в середине августа акула в крае откусила обе кисти, сообщил РИА Новости отец пострадавшего Евгений Удовенко.

Акула 17 августа напала на 25-летнего Дениса Удовенко в бухте Теляковского, откусив ему обе руки по локоть и повредив ногу. Пострадавшему были проведены в Сеуле две операции по восстановлению мышц и кожи на бедрах, после чего 25 сентября он вернулся во Владивосток.

После консультации со специалистами администрации Приморья родственники Удовенко приняли решение выбрать для протезирования его рук клинику в Германии.

«Вчера прошла моя встреча с губернатором края и его подчиненными, на которой я рассказал им о том, как обстоят дела у Дениса. Я объяснил, почему было решено выбрать именно эту клинику в Германии, а также обозначил моменты, в которых нам может потребоваться помощь администрации», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что выслушав его, губернатор распорядился обеспечить визовую поддержку для Дениса Удовенко и его жены, оплатить из краевого бюджета их перелет в Германию, а также понести дополнительные расходы, которые могут возникнуть в процессе лечения.

«Сейчас у нас есть сумма для предоплаты клинике, это 120 тысяч евро, однако по ходу протезирования рук Дениса могут возникнуть дополнительные пункты расходов. Кроме того, ребятам придется пользоваться услугами переводчиков, на это тоже нужны деньги», — пояснил собеседник.

Он напомнил, что к концу октября Денис Удовенко и его жена Полина планируют отправиться в Новосибирск для получения германской визы, после чего в начале ноября они рассчитывают уже начать протезирование в клинике.