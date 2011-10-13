Во Владивостоке прошел фестиваль молодежных общественных объединений «ВладФест»

Академия студенческих лидеров Инженерной школы ДВФУ приняла участие в фестивале молодежных общественных объединений Владивостока «ВладФест», который прошел на базе отдыха «Юнга».

В рамках «ВладФеста» были организованы мастер-классы ведущих специалистов в области молодежной политики Владивостока, деловые игры и творческие презентации общественных объединений. Студенты Инженерной школы ДВФУ Виктория Возмищева, Денис Поплаухин и Екатерина Харчишина сами провели мастер-класс, в ходе которого поделились с владивостокскими активистами секретами работы в команде.

— Я впервые побывала на фестивале молодежных общественных объединений. Фестиваль прошел под девизом «Научись мечтать, береги мечту, отпусти мечту», ведь среди городской суеты нам редко удается подумать о своих мечтах, — поделилась директор Академии студенческих лидеров Екатерина Харчишина.

Участники фестиваля отметили, что такие мероприятия помогают наладить плодотворное сотрудничество общественных организаций в различных городских проектах и дать новый импульс развитию молодежной политики во Владивостоке.