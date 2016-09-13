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Во Владивостоке автобус оштрафован за то, что "собирал" пассажиров на остановках

13 Сентября 2016, 15:45 | Владивосток

Нарушения выявлены в работе автобуса с государственным регистрационным номером Х 079 КЕ маршрута № 54а «Луговая - Центр - Баляева - Луговая». В ходе проверки специалисты управления транспорта администрации Владивостока выяснили, что 7 сентября стоянка этого автобуса на остановочных пунктах превышала норму времени, которая прописана в пункте 2.3.23 договора № 903/026-13/16. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Такой документ с мэрией подписали минувшей весной все перевозчики Владивостока. Согласно договору, перевозчик обязуется обеспечить соблюдение водителями определенных норм времени на посадку и высадку пассажиров. Норма составляет не более двух минут. И хотя время стоянки в данном случае превышал водитель, штраф будет вынуждена заплатить компания.

«Хотелось бы посоветовать пассажирам, которые сталкиваются с подобными нарушениями, сразу сообщать об этом, - говорит главный специалист управления транспорта администрации города Дмитрий Тройнич. - Звонить можно в управление транспорта по телефону 2614-334 либо в автоматизированный диспетчерский центр: 260-52-52. Все сообщения проверим».

Напомним, в управлении транспорта Владивостока пристально следят за соблюдением всех пунктов договора со стороны автотранспортных предприятий. Специалисты ведомства несколько раз в неделю проводят рейды на остановочных пунктах, выявляя водителей-нарушителей. Нередко водителей штрафуют за разговоры по телефону во время движения, а их работодателей-перевозчиков – за неработающие в салоне системы автоинформирования или безналичного расчета. Также работу общественного транспорта контролирует система ГЛОНАСС, оборудование которой установлено в каждом салоне.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: автобус  пассажир  центр  штраф  луговая  баляева 



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Комментарии

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