Отдыхай вместе с радио "Шансон"!

Каждый год дружный коллектив радио «Шансон» собирает вместе все компании города на самом вкусном и непредсказуемом событии осени - пикник с радио «Шансон». Этот год не стал исключением, давно полюбившийся праздник шашлыка продлит атмосферу летнего отдыха.

Мы живем в прекрасном крае, где с сопок можно наблюдать, как море окутывает нас своими объятьями, а свежий морской ветер несет в себе дух приключений в стиле фильмов про пиратов, капитанов кораблей, русалок…

Море - это наша гордость и уникальность. В этом году коллектив радио решил поддержать атмосферу морских приключений и провести восьмой чемпионат по приготовлению шашлыка в морском стиле!

Ведущий-матрос будет сопровождать любителей вкусно покушать на протяжении всего мероприятия. Именитые повара ресторанов города будут оценивать как вкусовые качества блюд, так и креатив участников команды: костюмы, командные кричалки и многое другое.

24 сентября на базе отдыха «Комета» состоится незабываемая битва всех морских обитателей. Не упустите возможность доказать всем, что ваша команда знает толк в веселье, творчестве и приготовлении блюд на мангале.

Зарегистрируйтесь и участвуйте в морской битве на пикнике с радио «Шансон». Заявки принимаются до 20 сентября. Количество мест ограниченно. Справки по телефону 8 (423) 220-98-59. Реклама.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.