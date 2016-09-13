Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Отдыхай вместе с радио "Шансон"!
Каждый год дружный коллектив радио «Шансон» собирает вместе все компании города на самом вкусном и непредсказуемом событии осени - пикник с радио «Шансон». Этот год не стал исключением, давно полюбившийся праздник шашлыка продлит атмосферу летнего отдыха.
Мы живем в прекрасном крае, где с сопок можно наблюдать, как море окутывает нас своими объятьями, а свежий морской ветер несет в себе дух приключений в стиле фильмов про пиратов, капитанов кораблей, русалок…
Море - это наша гордость и уникальность. В этом году коллектив радио решил поддержать атмосферу морских приключений и провести восьмой чемпионат по приготовлению шашлыка в морском стиле!
Ведущий-матрос будет сопровождать любителей вкусно покушать на протяжении всего мероприятия. Именитые повара ресторанов города будут оценивать как вкусовые качества блюд, так и креатив участников команды: костюмы, командные кричалки и многое другое.
24 сентября на базе отдыха «Комета» состоится незабываемая битва всех морских обитателей. Не упустите возможность доказать всем, что ваша команда знает толк в веселье, творчестве и приготовлении блюд на мангале.
Зарегистрируйтесь и участвуйте в морской битве на пикнике с радио «Шансон». Заявки принимаются до 20 сентября. Количество мест ограниченно. Справки по телефону 8 (423) 220-98-59. Реклама.
Новости тематики
- Во Владивостоке сегодня не будет света на 16-ти улицах (Список)
- Горячей воды во Владивостоке не будет еще неделю (Список улиц)
- Во Владивостоке автобус оштрафован за то, что "собирал" пассажиров на остановках
- Отдыхай вместе с радио "Шансон"!
- У жителей аварийных бараков грядет новоселье
- День мороженого отпраздновали на центральной площади Владивостока
- Жителей Владивостока ожидает масштабное отключение воды
- Часть Владивостока перекроют на целых два дня
- 10 владивостокцев могут получить денежные премии в размере 100 000 рублей
- Женскому монастырю на Седанке срочно нужна помощь
Новости раздела
- Владивосток озарила улыбка тигра
- Во Владивостоке сегодня не будет света на 16-ти улицах (Список)
- Горячей воды во Владивостоке не будет еще неделю (Список улиц)
- Во Владивостоке автобус оштрафован за то, что "собирал" пассажиров на остановках
- Отдыхай вместе с радио "Шансон"!
- У жителей аварийных бараков грядет новоселье
- Трава у дома
- День мороженого отпраздновали на центральной площади Владивостока
- Жителей Владивостока ожидает масштабное отключение воды
- Часть Владивостока перекроют на целых два дня
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стоимость рубля оценили на год вперед
- Во Владивостоке ЖК "Чайка" хочет приземлиться у морга
- В Приморье выявлено крупное хищение бюджетных средств
- Стало известно, сколько в Северной Корее сайтов
- Остров зоной не испортишь
- Хабаровский привет владивостокским "Хаяттам"
- "Дальневосточный гектар" оказался с липой
- Врачи запретили мыть детей каждый день
- Россия на грани введения валютного налога
- В России запретили продавать наборные новогодние подарки
Want to learn a strategy and the most perfect method to earn money and to be successful in trading? Google Superior Trading System.