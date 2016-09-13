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У жителей аварийных бараков грядет новоселье
В пос. Трудовое во Владивостоке завершается строительство пятого по счету многоквартирного дома, в котором уже в этом году справят новоселья жители аварийных бараков. В настоящее время в трехэтажном 43-квартирном доме на улице Порт-Артурская, 46 ведется внутренняя отделка помещений.
Строители белят потолки, клеят обои, монтируют инженерные сети – водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения. В квартирах установлены оконные блоки и межкомнатные двери, в санузлах уложена плитка, частично установлена сантехника и началась укладка линолеума. Завершаются работы по благоустройству придомовой территории.
Напомним, что это уже пятый дом, который строит администрация Владивостока для переселения жителей из аварийных бараков. В январе 2015 года 84 семьи переехали в первые три дома, построенные здесь же, неподалеку, на улице Порт-Артурской. А в январе этого года в новом доме по ул. Карла Маркса, 39 квартиры получили еще 42 семьи.
Кроме того, в 2013 году на ул. Глинки впервые за последние десятилетия построен 55-квартирный дом для малоимущих граждан, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий. Давно готов проект и получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство еще одного жилого дома на 120 квартир, однако пока в бюджетах разных уровней деньги на строительство не предусмотрены.
Кстати, на днях поселок Трудовое с рабочим визитом посетил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей ЧИБИС. Многоквартирные дома на Порт-Артурской, построенные администрацией Владивостока для переселения жителей из ветхих бараков, он назвал одним из лучших примеров реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото vl.ru
Подпись к фото: Многоквартирные дома на Порт-Артурской уже ставят в пример в ходе реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья.
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