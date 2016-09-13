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Трава у дома
Жильцов многоквартирного дома объединяет их общая собственность - придомовая территория. Придомовой считается территория у многоквартирного дома, отображенная в кадастровом паспорте, где также указаны параметры, которым она должна соответствовать, такие как площадь, границы и т. д. В случае, если придомовая территория не оформлена надлежащим образом, ответственность за ее благосостояние несет администрация муниципалитета.
Если земельный участок надлежащим образом оформлен и поставлен на кадастровый учет, то управляющая компания обслуживает этот земельный участок лишь в тех границах, в которых он оформлен по кадастровому паспорту.
По действующему законодательству, придомовая территория должна быть облагорожена так называемыми малыми архитектурными формами, здесь должны быть детские площадки и зеленые насаждения. Последние включают в себя деревья, кустарники, клумбы с цветами. Что касается зелени, то управляющие компании должны ухаживать за клумбами, газонами, кустарниками и деревьями. Но, часто распространенная практика, во многих домах есть клумбы, за которыми бескорыстно ухаживают наиболее активные жильцы (как правило, это пенсионеры). Часто можно встретить и клумбы, за которыми вовсе не смотрит никто, например в домах типа «гостинок», где почти нет постоянных жильцов.
«По закону, озеленение придомовой территории полностью входит в обязанности управляющей компании. Собственники самостоятельно заказывают нам цветы, кусты, деревья, клумбы и так далее, а мы занимаемся завозом и оказываем помощь в посадке растений. Озеленение на клумбах происходит согласно кадастру», - рассказала Анна КУЗНЕЦОВА, начальник отдела благоустройства УК Первореченского района г.Владивостока.
Состояние придомовых территорий учтено в краевой государственной программе «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 гг.».
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото автора.
Подпись к фото: По действующему законодательству, придомовая территория должна быть облагорожена так называемыми малыми архитектурными формами.
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