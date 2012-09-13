Скандал с волонтерами саммита во Владивостоке: Очередной «круиз для своих»

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября, ZRPRESS. В последние дни в СМИ появляется противоречивая информация о том, как формировались списки волонтеров саммита АТЭС, отправившихся в Японию на лайнере «Легенда Морей». Хотелось бы внести ясность в сложившуюся ситуацию и обозначить причины, по которым часть волонтеров не была включена в список «лучших».

10 сентября 2012 года на встрече с волонтерами Президент России В.В. Путин объявил о своем подарке волонтерам саммита в виде поездки в Японию для 500 лучших из них. По договоренности с премьер-министром Японии визы и документы от волонтеров принимались и обрабатывались организованно и в кратчайшие сроки. При этом Национальный деловой дентр, как организатор Делового саммита АТЭС, до 10 сентября не имел никакой официальной информации о том, что собираются списки на поездку в Японию, и волонтеры Делового саммита также приглашены к этой инициативе. По информации, доходившей до самих волонтеров от коллег и исходившей из кругов чиновников Администрации Приморского края до 10 сентября, в списки попадали исключительно волонтеры саммита лидеров АТЭС, артисты и хозяйственные рабочие. С уточнением, что на волонтеров Делового саммита «нет квоты».

Организаторы Делового саммита АТЭС, узнав вечером 10 сентября о несправедливости по отношению к волонтерам, работавшим на Деловом саммите, которым даже не дали шанса попасть в «списки лучших», провели ряд переговоров с краевой администрацией и чиновниками, ответственными за составление списков, чтобы лучшие волонтеры Делового саммита попали на лайнер «Легенда Морей» и отправились в Японию вместе с другими волонтерами. В ночь с 10 на 11 сентября была проведена колоссальная работа по обзвону, сбору заграничных паспортов, заполнению анкет на получение японской визы и т.д.

11 сентября список из 50 волонтеров Делового саммита с официальным письмом на имя Мостовича И.В. были отправлены начальнику управления по делам молодежи Александру Кайдановичу, с копией на адрес губернатора Приморского края В. В. Миклушевского. В списке присутствовали исключительно люди, имевшие аккредитацию волонтеров и проявивших активность в качестве бригадиров и звеньевых на всех объектах Делового Саммита. С момента оповещения организаторов Делового саммита до момента предоставления списков волонтеров с именами и копиями паспортов прошло не более 12 часов.

По мнению организаторов Делового саммита, ответственность за данный инцидент целиком и полностью лежит на управлении по делам молодежи Приморского края, в частности, на его руководителе Александре Кайдановиче, который должным образом не оповестил Национальный деловой центр и дирекцию Делового саммита АТЭС о процедуре составления списков, не удосужился связаться с руководством дирекции, не запросил списки волонтеров Делового саммита. При переговорах вечером 10 сентября всячески придумывались причины, по которым Деловой саммит не может подать своих волонтеров для поездки в Японию.

Также хотелось бы отметить нежелание, проявленное в переговорах с организаторами утром 11 сентября, представителя МИД во Владивостоке Броварца А. П., идти навстречу и принимать документы волонтеров Делового саммита для передачи их в Японское консульство для экстренного оформления виз. Притом что японская сторона не отказывала в услугах предоставления виз и была готова обработать данные за несколько часов. Броварец А. П. ссылался на якобы решение о закрытии списков «лучших» чиновниками Администрации Президента на совещании 9 сентября. Т. е. исходя из его информации, списки закрыли еще до того, как Президент России официально пригласил волонтеров отправиться в Японию на лайнере.

Хотелось бы отметить оперативную реакцию на происходящее руководства региона в лице В. В. Миклушевского, который собрал экстренное совещание 11 сентября и предложил компенсацию для волонтеров Делового саммита в виде поездки 100 человек в Китай на несколько дней с обширной деловой и туристической программой. Также при активной поддержке ректора ДВФУ сегодня более 80-ти волонтеров Делового саммита, успевшие оперативно собрать документы, уже находятся в пути в провинцию Цзилинь.

«Золотой Рог».