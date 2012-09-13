Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Скандал с волонтерами саммита во Владивостоке: Очередной «круиз для своих»
ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября, ZRPRESS. В последние дни в СМИ появляется противоречивая информация о том, как формировались списки волонтеров саммита АТЭС, отправившихся в Японию на лайнере «Легенда Морей». Хотелось бы внести ясность в сложившуюся ситуацию и обозначить причины, по которым часть волонтеров не была включена в список «лучших».
10 сентября 2012 года на встрече с волонтерами Президент России В.В. Путин объявил о своем подарке волонтерам саммита в виде поездки в Японию для 500 лучших из них. По договоренности с премьер-министром Японии визы и документы от волонтеров принимались и обрабатывались организованно и в кратчайшие сроки. При этом Национальный деловой дентр, как организатор Делового саммита АТЭС, до 10 сентября не имел никакой официальной информации о том, что собираются списки на поездку в Японию, и волонтеры Делового саммита также приглашены к этой инициативе. По информации, доходившей до самих волонтеров от коллег и исходившей из кругов чиновников Администрации Приморского края до 10 сентября, в списки попадали исключительно волонтеры саммита лидеров АТЭС, артисты и хозяйственные рабочие. С уточнением, что на волонтеров Делового саммита «нет квоты».
Организаторы Делового саммита АТЭС, узнав вечером 10 сентября о несправедливости по отношению к волонтерам, работавшим на Деловом саммите, которым даже не дали шанса попасть в «списки лучших», провели ряд переговоров с краевой администрацией и чиновниками, ответственными за составление списков, чтобы лучшие волонтеры Делового саммита попали на лайнер «Легенда Морей» и отправились в Японию вместе с другими волонтерами. В ночь с 10 на 11 сентября была проведена колоссальная работа по обзвону, сбору заграничных паспортов, заполнению анкет на получение японской визы и т.д.
11 сентября список из 50 волонтеров Делового саммита с официальным письмом на имя Мостовича И.В. были отправлены начальнику управления по делам молодежи Александру Кайдановичу, с копией на адрес губернатора Приморского края В. В. Миклушевского. В списке присутствовали исключительно люди, имевшие аккредитацию волонтеров и проявивших активность в качестве бригадиров и звеньевых на всех объектах Делового Саммита. С момента оповещения организаторов Делового саммита до момента предоставления списков волонтеров с именами и копиями паспортов прошло не более 12 часов.
По мнению организаторов Делового саммита, ответственность за данный инцидент целиком и полностью лежит на управлении по делам молодежи Приморского края, в частности, на его руководителе Александре Кайдановиче, который должным образом не оповестил Национальный деловой центр и дирекцию Делового саммита АТЭС о процедуре составления списков, не удосужился связаться с руководством дирекции, не запросил списки волонтеров Делового саммита. При переговорах вечером 10 сентября всячески придумывались причины, по которым Деловой саммит не может подать своих волонтеров для поездки в Японию.
Также хотелось бы отметить нежелание, проявленное в переговорах с организаторами утром 11 сентября, представителя МИД во Владивостоке Броварца А. П., идти навстречу и принимать документы волонтеров Делового саммита для передачи их в Японское консульство для экстренного оформления виз. Притом что японская сторона не отказывала в услугах предоставления виз и была готова обработать данные за несколько часов. Броварец А. П. ссылался на якобы решение о закрытии списков «лучших» чиновниками Администрации Президента на совещании 9 сентября. Т. е. исходя из его информации, списки закрыли еще до того, как Президент России официально пригласил волонтеров отправиться в Японию на лайнере.
Хотелось бы отметить оперативную реакцию на происходящее руководства региона в лице В. В. Миклушевского, который собрал экстренное совещание 11 сентября и предложил компенсацию для волонтеров Делового саммита в виде поездки 100 человек в Китай на несколько дней с обширной деловой и туристической программой. Также при активной поддержке ректора ДВФУ сегодня более 80-ти волонтеров Делового саммита, успевшие оперативно собрать документы, уже находятся в пути в провинцию Цзилинь.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Во Владивостоке ответственный за строительство океанариума взят под стражу
- Океанариум в Приморье можно будет запустить не ранее чем через 9-12 месяцев
- Миклушевский пообещал разобраться с нечистотами во Владивостоке
- Год после саммита АТЭС во Владивостоке: Мне уже за 80, и я думала, что не увижу того, что здесь построили
- Владивосток: Год после саммита АТЭС
- Прокуратура Приморья организовала проверку моста на остров Русский через пролив Босфор Восточный
- Долги "Крокус Интернэшнл" угрожают теплоснабжению ДВФУ, но не студентам и преподавателям
- Карлос Зебаллос: Мы хотим «приблизить» Владивосток к морю...
- До пуска аэроэкспресса во Владивостоке осталось 4 дня
- По 5-звездочным отелям Владивостока можно будет прогуляться
Новости раздела
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Возрожденная Миллионка станет туристическим центром Владивостока
- Во Владивостоке идут проверки жилья по фактам незаконных перепланировок
- Владивостокцы поддержали проект, который разработала еще команда Игоря Пушкарёва
- Владивосток и Пусан готовятся отметить 26-летие установления побратимских отношений
- Глава Владивостока вылетел в Сингапур за опытом
- На верфи во Владивостоке построили новый сторожевой корабль
- В центре Владивостока выросли семь сопок в масштабе 1:75
- В столице Приморья "Гонка героев", "Посмотри на Владивосток" и День рыбака состоятся при любой погоде
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В России введут новый налог для граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов