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В Приморье ожидаются интенсивные дожди
ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября, ZRPRESS. Ночью и днем 13 сентября вероятность небольших и умеренных дождей сохранится на большей части Приморья, за исключением восточных районов.
Ночью и в первой половине дня в пятницу через Приморье будет проходить холодный атмосферный фронт. В крае пройдут более интенсивные дожди. Во второй половине дня, под влиянием антициклона, погода в крае начнет улучшаться. Температурный фон будет в пределах +19...+25°C.
В выходные дни сохранится антициклональный тип погоды -будет малооблачно и без осадков. В ночные часы температурный фон составит +8...+13°C, местами в горных районах+2...+7°C.Днем воздух будет прогреваться до +18...+25°C.
Сегодня в краевом центре ожидается небольшой дождь, температурный фон - +19...+21°C..
В ночь на пятницу пройдет умеренный дождь. Днем ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха +20...+22°C.
В выходные дни ожидается погода без осадков при северном ветре. Температурный фон в дневные часы составит +19...+22°C, сообщает Примгидромет.
«Золотой Рог».
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