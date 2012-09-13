В Приморье ожидаются интенсивные дожди

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября, ZRPRESS. Ночью и днем 13 сентября вероятность небольших и умеренных дождей сохранится на большей части Приморья, за исключением восточных районов.

Ночью и в первой половине дня в пятницу через Приморье будет проходить холодный атмосферный фронт. В крае пройдут более интенсивные дожди. Во второй половине дня, под влиянием антициклона, погода в крае начнет улучшаться. Температурный фон будет в пределах +19...+25°C.

В выходные дни сохранится антициклональный тип погоды -будет малооблачно и без осадков. В ночные часы температурный фон составит +8...+13°C, местами в горных районах+2...+7°C.Днем воздух будет прогреваться до +18...+25°C.

Сегодня в краевом центре ожидается небольшой дождь, температурный фон - +19...+21°C..

В ночь на пятницу пройдет умеренный дождь. Днем ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха +20...+22°C.

В выходные дни ожидается погода без осадков при северном ветре. Температурный фон в дневные часы составит +19...+22°C, сообщает Примгидромет.

«Золотой Рог».