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200 зданий Владивостока оделись в леса
13 Сентября 2011, 23:37 | Владивосток
Уже 200 фасадов жилых домов столицы Приморья находятся в ремонте. Напомним, всего их будет отремонтировано около 500.
Часть домов требует нового качественного оштукатуривания и покраски, многие будут обновлены с использованием навесных вентилируемых фасадов и других технологий.
При создании проектов реконструкции специалисты провели исследования фасадов с помощью тепловизоров на предмет теплопотерь, поэтому при необходимости стены зданий будут утеплены современными материалами.
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