200 зданий Владивостока оделись в леса

Уже 200 фасадов жилых домов столицы Приморья находятся в ремонте. Напомним, всего их будет отремонтировано около 500.

Часть домов требует нового качественного оштукатуривания и покраски, многие будут обновлены с использованием навесных вентилируемых фасадов и других технологий.

При создании проектов реконструкции специалисты провели исследования фасадов с помощью тепловизоров на предмет теплопотерь, поэтому при необходимости стены зданий будут утеплены современными материалами.