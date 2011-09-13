Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Глава Владивостока контролирует подготовку к зиме
Глава города Игорь ПУШКАРЕВ проконтролировал подготовку Владивостока к отопительному сезону. В ходе рабочей поездки он побывал на котельной в поселке Трудовое и проверил реконструкцию теплосетей на улицах Иртышской, Западной, Успенского и Океанском проспекте.
Котельная в Трудовом не ремонтировалась в течение 20 последних лет. Оборудование сильно износилось, в связи с чем у жителей поселка то и дело возникали проблемы с горячей водой. В 2010 году котельная была передана в ведение МУПВ «ВПЭС», и с этого момента здесь началась модернизация. Была проведена большая техническая работа по переоснащению, установлен новый котел, отвечающий всем современным требованиям.
В ходе реконструкции теплотрассы в районе жилых домов на ул. Успенского, 108 и 96 изношенный трубопровод меняют на новый, используя стеклопластик, не подверженный коррозии. Срок службы такой теплотрассы около 50 лет.
Реконструкция тепловой сети ведется и на Иртышской, 16. Также здесь устанавливают новый тепловой узел. А для более качественного теплоснабжения жителей центра города на Океанском проспекте и на ул.Западной ведется перекладка магистральных участков теплотрассы.
«Сейчас в городе проходят гидравлические испытания, промывка и опрессовка систем, реконструкция сетей, ремонт котельных - прокомментировал глава города Игорь Пушкарев. - Все работы ведутся в соответствии с графиками, а использование новых технологий и оборудования сократит расходы на эксплуатацию сетей, чтобы жители получали горячую воду бесперебойно».
Напомним, отопительный сезон в городе наступает в последних числах октября, как только температура воздуха в течение пяти дней подряд не превысит +8. Как правило, это 25 октября - 1 ноября. Сначала тепло поступает в учреждения образования, здравоохранения и культуры, а спустя несколько дней - в квартиры горожан.
Новости тематики
- Экс-мэр Владивостока сообщил, где он будет жить на свободе
- В Приморье появится еще один игорно-развлекательный комплекс
- Во Владивостоке покажут экспериментальный фильм Тимура Бекмамбетова
- Владивостокских красавиц и умниц увезут во Вьетнам
- Братание Владивостока и Салоников
- В субботу во Владивостоке всех будут угощать мороженым
- Владивосток вошел в топ-8 дорогих городов России
- Экс-мэр Владивостока рассказал о личном
- Экс-мэр Владивостока задал вопросы "к себе, к обществу, к власти..."
- Во Владивостоке стартовал прием заявок на премию "Есть за что!"
Новости раздела
- Экс-мэр Владивостока сообщил, где он будет жить на свободе
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- Экс-мэр Владивостока сказал всё, что думает о нынешнем ВЭФ
- Приятная и долгожданная новость пришла с полей Восточного экономического форума
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке
- Во Владивостоке появится новый супермост
- По "Улицам Дальнего Востока" пройдутся первые лица страны и лидеры бизнеса
- В Приморье появится еще один игорно-развлекательный комплекс
- Во Владивостоке покажут экспериментальный фильм Тимура Бекмамбетова
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Кандидатуры на пост врио главы Приморья плодятся как грибы после дождя
- Памфилова: Никакого третьего тура выборов в Приморье не может быть