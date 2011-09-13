Глава Владивостока контролирует подготовку к зиме

Глава города Игорь ПУШКАРЕВ проконтролировал подготовку Владивостока к отопительному сезону. В ходе рабочей поездки он побывал на котельной в поселке Трудовое и проверил реконструкцию теплосетей на улицах Иртышской, Западной, Успенского и Океанском проспекте.

Котельная в Трудовом не ремонтировалась в течение 20 последних лет. Оборудование сильно износилось, в связи с чем у жителей поселка то и дело возникали проблемы с горячей водой. В 2010 году котельная была передана в ведение МУПВ «ВПЭС», и с этого момента здесь началась модернизация. Была проведена большая техническая работа по переоснащению, установлен новый котел, отвечающий всем современным требованиям.

В ходе реконструкции теплотрассы в районе жилых домов на ул. Успенского, 108 и 96 изношенный трубопровод меняют на новый, используя стеклопластик, не подверженный коррозии. Срок службы такой теплотрассы около 50 лет.

Реконструкция тепловой сети ведется и на Иртышской, 16. Также здесь устанавливают новый тепловой узел. А для более качественного теплоснабжения жителей центра города на Океанском проспекте и на ул.Западной ведется перекладка магистральных участков теплотрассы.

«Сейчас в городе проходят гидравлические испытания, промывка и опрессовка систем, реконструкция сетей, ремонт котельных - прокомментировал глава города Игорь Пушкарев. - Все работы ведутся в соответствии с графиками, а использование новых технологий и оборудования сократит расходы на эксплуатацию сетей, чтобы жители получали горячую воду бесперебойно».

Напомним, отопительный сезон в городе наступает в последних числах октября, как только температура воздуха в течение пяти дней подряд не превысит +8. Как правило, это 25 октября - 1 ноября. Сначала тепло поступает в учреждения образования, здравоохранения и культуры, а спустя несколько дней - в квартиры горожан.