Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Американские студенты прорвут во Владивостоке санкционную блокаду
Делегация студентов из ведущих вузов США примет участие в работе Восточного экономического форума во Владивостоке 11–13 сентября.
Участниками американской делегации станут молодые предприниматели, финансисты, IT-специалисты, политологи, общественники, а также специалисты в области международных отношений из известнейших университетов США, входящих в элитную Лигу плюща (Стэнфордский университет, Университет Нотр-Дам, Колумбийский университет, Корнеллский университет, Брауновский университет, Принстонский университет, Пенсильванский университет).
С предложением организовать участие молодых лидеров из США в ВЭФ выступила американская общественная организация Russian-American Cooperation Initiative (Российско-американская инициатива о сотрудничестве), работающая в сфере общественной дипломатии. Инициатива была поддержана Фондом Росконгресс, Посольством России в США и МИД России.
«ВЭФ формулирует убедительные аргументы за многостороннее сотрудничество с Россией и демонстрирует ее самые амбициозные проекты и возможности на пространстве АТР. Участие в Форуме не просто откроет глаза на Дальний Восток и поспособствует разрыву негативных шаблонов о России, но и послужит отправной точкой для дальнейшего взаимодействия перспективных молодых людей из США с Россией», – сказал руководитель делегации и генеральный директор Российско-американской инициативы о сотрудничестве Сергей Гладыш.
«Мы делаем ставку на молодежь. Надеемся, что подрастающее поколение лидеров в обеих странах уже в ближайшей перспективе сможет вывести российско-американские отношения на принципиально новую основу, восстановить доверие и широкоформатное сотрудничество», – отметил Гладыш.
Ожидается, что на полях ВЭФ состоится встреча американской делегации с российской молодежью.
Новости тематики
- Американские студенты прорвут во Владивостоке санкционную блокаду
- В Приморье появится новый парк отдыха
- Глава Владивостока поручил вернуть объекты парка Минного городка в муниципальную собственность
- Во Владивостоке продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорог
- Во Владивостоке открылась первая творческая улица
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- Во Владивостоке благоустроят Токаревский маяк
- На кинофестиваль "Меридианы Тихого" приедет американская кинозвезда
- Как получить президентский грант - расскажут во Владивостоке
- Во Владивостоке восстановят популярный у горожан сквер
Новости раздела
- Американские студенты прорвут во Владивостоке санкционную блокаду
- В Приморье появится новый парк отдыха
- Глава Владивостока поручил вернуть объекты парка Минного городка в муниципальную собственность
- Во Владивостоке продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорог
- Во Владивостоке открылась первая творческая улица
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- Во Владивостоке благоустроят Токаревский маяк
- На кинофестиваль "Меридианы Тихого" приедет американская кинозвезда
- Как получить президентский грант - расскажут во Владивостоке
- Во Владивостоке восстановят популярный у горожан сквер
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- "Это настоящая золотая жила"
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Бизнес теперь точно не будет брать на работу предпенсионеров
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток
- Приморцы принесли России ущерб на 50 миллионов рублей
- Приморские футболисты ушли непобежденными со стадиона чемпионата мира