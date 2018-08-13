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Американские студенты прорвут во Владивостоке санкционную блокаду

13 Августа 2018, 17:08 | Владивосток

Делегация студентов из ведущих вузов США примет участие в работе Восточного экономического форума во Владивостоке 11–13 сентября.

Участниками американской делегации станут молодые предприниматели, финансисты, IT-специалисты, политологи, общественники, а также специалисты в области международных отношений из известнейших университетов США, входящих в элитную Лигу плюща (Стэнфордский университет, Университет Нотр-Дам, Колумбийский университет, Корнеллский университет, Брауновский университет, Принстонский университет, Пенсильванский университет).

С предложением организовать участие молодых лидеров из США в ВЭФ выступила американская общественная организация Russian-American Cooperation Initiative (Российско-американская инициатива о сотрудничестве), работающая в сфере общественной дипломатии. Инициатива была поддержана Фондом Росконгресс, Посольством России в США и МИД России.

«ВЭФ формулирует убедительные аргументы за многостороннее сотрудничество с Россией и демонстрирует ее самые амбициозные проекты и возможности на пространстве АТР. Участие в Форуме не просто откроет глаза на Дальний Восток и поспособствует разрыву негативных шаблонов о России, но и послужит отправной точкой для дальнейшего взаимодействия перспективных молодых людей из США с Россией», – сказал руководитель делегации и генеральный директор Российско-американской инициативы о сотрудничестве Сергей Гладыш.

«Мы делаем ставку на молодежь. Надеемся, что подрастающее поколение лидеров в обеих странах уже в ближайшей перспективе сможет вывести российско-американские отношения на принципиально новую основу, восстановить доверие и широкоформатное сотрудничество», – отметил Гладыш.

Ожидается, что на полях ВЭФ состоится встреча американской делегации с российской молодежью.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: вэф  студенты  владивосток 



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