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В Приморье появится новый парк отдыха
Детскую и спортивную площадку – воркаут и сцену построят в парке культуры и отдыха «Победа» поселка Сибирцево Черниговского района. Благоустройство парка стало возможным благодаря приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды», в котором Сибирцевского городское поселение участвует в первый раз.
Работы по реконструкции места отдыха ведутся уже третий год, в этом году финансирование на него предусмотрели в рамках приоритетного проекта. На эти цели направлено более 4 миллионов рублей из федерального, краевого и местного бюджета. Открыть место отдыха планируется уже 1 сентября.
«Парк культуры и отдыха “Победа” имени Героев Советского Союза Ивана Коробкина и Степана Борисенко имеет большое историческое значение для нашего поселения – еще в 1945 году здесь была заложена Аллея Ветеранов, однако с тех пор капитального ремонта парка не проводили. И на общественных слушаниях жители Сибирцево высказались за его реконструкцию», – рассказала начальник отдела Сибирцевского городского поселения Ирина Попова.
По ее словам, прежде чем начать благоустройство парка, необходимо было отсыпать и уплотнить грунт.
«Парк расположен на болотистой местности, и в прошлые годы мы отсыпали территорию скальным грунтом. В этом году планируем сделать так же, уплотняем грунт, после чего начнется непосредственное благоустройство территории отдыха», – пояснила представитель муниципального образования.
Как отметила директор департамента по жилищно-коммунальному хозяйству Приморского края Елена Пархоменко, сегодня во многих муниципалитетах началась активная стадия реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
«После всех конкурсных процедур подрядчики приступили к работам на объектах. Мы объезжаем населенные пункты, проверяем ход реализации программы, общаемся с жителями. Одно из самых главных достоинств приоритетного проекта – то, что жители сами принимают непосредственное участие в выборе территорий для благоустройства, следят за качеством работ, участвуют в приемке объектов. Все это воспитывает в людях бережное отношение к своему дворику, любимому месту отдыха», – прокомментировала руководитель ведомства.
Елена Пархоменко также подчеркнула, что задача муниципалитетов не только отремонтировать общественные и дворовые территории, но и следить за их состоянием.
Напомним, реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» началась в 2017 году по поручению Президента России Владимира Путина. В городах и поселках с населением больше тысячи человек приводят в порядок дворы и общественные зоны – центральные улицы, площади и скверы. Программа рассчитана на шесть лет, 2017 год был пилотным.
«На 2018 год глава Приморья Андрей Тарасенко подписал постановление на распределение субсидий из федерального и краевого бюджетов 45 муниципальным образованиям на благоустройство территорий в рамках проекта. На ремонт и реконструкцию парков, скверов, дворов из бюджета региона направлено более 54 миллионов рублей, из федерального – почти 400 миллионов», – прокомментировала Елена Пархоменко.
Всего с 2018 по 2022 годы в крае по проекту «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроено около 500 дворов и более 130 общественных территорий.
Отметим, Владимир Путин в ежегодном Послании к Федеральному Собранию РФ 1 марта этого года назвал опыт обновления городской среды Приморья одним из самых успешных в России.
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