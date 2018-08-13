Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Глава Владивостока поручил вернуть объекты парка Минного городка в муниципальную собственность
Глава Владивостока Виталий Веркеенко поручил специалистам профильных управлений администрации города найти пути, чтобы попытаться вернуть в муниципальную собственность объекты в парке Минного городка, которые в 2004 году оказались в частной собственности.
Как рассказали в управлении муниципальной собственности, на территории парка расположены 16 объектов (это фактически полуразрушенные здания), в отношении которых в 2003 году был заключен договор на реализацию инвестиционного проекта по их комплексной реконструкции. В итоге, однако, в 2004 году 9/10 долей в праве на объекты были зарегистрированы в собственность за третьими лицами, и только 1/10 доля в каждом из них осталась в муниципальной собственности. В реестре они числятся под такими названиями, как выставочный зал, кафе «Вишенка», бильярдная, кегельбан, кинотеатр «Буратино», дом игровых автоматов и т.д. При этом практически все они являются объектами Владивостокской крепости.
Напомним, в ходе недавней рабочей поездки в Минный городок глава города осмотрел территорию парка и действующие объекты – детский городок, автодром, лестницы, дорожки и зеленые зоны, конюшню и другие. В ходе выездного совещания совместно со специалистами профильных управлений обсуждались вопросы - как привести в порядок парк Минного городка максимально быстро и каковы варианты привлечения инвестиций для масштабной реконструкции парка, проект которой разработан архитекторами несколько лет назад с учетом мирового опыта и пожеланий горожан.
В ходе выездного совещания Виталий Веркеенко заинтересовался, как так получилось, что большая часть полуразрушенных зданий на территории парка много лет назад оказалась в частной собственности. В случае возвращения зданий на территории Мингородка в муниципальную собственность они могут использоваться в общей концепции парка и стать ценными туристическими объектами, считает глава города.
Стоит напомнить также, что парк Минного городка был возвращен в муниципальную собственность в ходе многолетних сложных судебных тяжб, которые вела администрация города Владивостока начиная с 2011 года против ряда частных лиц, пытавшихся мошенническим путем оформить объект в свою собственность. Также городу пришлось оспаривать право бессрочного пользования, оформленное за федеральными органами власти, на земельный участок площадью более 35 тыс. кв. метров, на котором расположен парк. В итоге, в 2013 году администрацией города было зарегистрировано право муниципальной собственности на парк Минного городка.
Новости тематики
- Глава Владивостока поручил вернуть объекты парка Минного городка в муниципальную собственность
- Во Владивостоке продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорог
- Во Владивостоке открылась первая творческая улица
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- Во Владивостоке благоустроят Токаревский маяк
- На кинофестиваль "Меридианы Тихого" приедет американская кинозвезда
- Как получить президентский грант - расскажут во Владивостоке
- Во Владивостоке восстановят популярный у горожан сквер
- Во Владивостоке дачные участки попадут под проверку
- Во Владивостоке снова закроют мосты
Новости раздела
- Глава Владивостока поручил вернуть объекты парка Минного городка в муниципальную собственность
- Во Владивостоке продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорог
- Во Владивостоке открылась первая творческая улица
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- Во Владивостоке благоустроят Токаревский маяк
- На кинофестиваль "Меридианы Тихого" приедет американская кинозвезда
- Как получить президентский грант - расскажут во Владивостоке
- Во Владивостоке восстановят популярный у горожан сквер
- Во Владивостоке дачные участки попадут под проверку
- Во Владивостоке все есть, как и в Греции
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- "Это настоящая золотая жила"
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Бизнес теперь точно не будет брать на работу предпенсионеров
- Доллар может взлететь на отметку 90 рублей
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток
- Приморцы принесли России ущерб на 50 миллионов рублей