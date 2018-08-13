Глава Владивостока поручил вернуть объекты парка Минного городка в муниципальную собственность

Глава Владивостока Виталий Веркеенко поручил специалистам профильных управлений администрации города найти пути, чтобы попытаться вернуть в муниципальную собственность объекты в парке Минного городка, которые в 2004 году оказались в частной собственности.

Как рассказали в управлении муниципальной собственности, на территории парка расположены 16 объектов (это фактически полуразрушенные здания), в отношении которых в 2003 году был заключен договор на реализацию инвестиционного проекта по их комплексной реконструкции. В итоге, однако, в 2004 году 9/10 долей в праве на объекты были зарегистрированы в собственность за третьими лицами, и только 1/10 доля в каждом из них осталась в муниципальной собственности. В реестре они числятся под такими названиями, как выставочный зал, кафе «Вишенка», бильярдная, кегельбан, кинотеатр «Буратино», дом игровых автоматов и т.д. При этом практически все они являются объектами Владивостокской крепости.

Напомним, в ходе недавней рабочей поездки в Минный городок глава города осмотрел территорию парка и действующие объекты – детский городок, автодром, лестницы, дорожки и зеленые зоны, конюшню и другие. В ходе выездного совещания совместно со специалистами профильных управлений обсуждались вопросы - как привести в порядок парк Минного городка максимально быстро и каковы варианты привлечения инвестиций для масштабной реконструкции парка, проект которой разработан архитекторами несколько лет назад с учетом мирового опыта и пожеланий горожан.

В ходе выездного совещания Виталий Веркеенко заинтересовался, как так получилось, что большая часть полуразрушенных зданий на территории парка много лет назад оказалась в частной собственности. В случае возвращения зданий на территории Мингородка в муниципальную собственность они могут использоваться в общей концепции парка и стать ценными туристическими объектами, считает глава города.

Стоит напомнить также, что парк Минного городка был возвращен в муниципальную собственность в ходе многолетних сложных судебных тяжб, которые вела администрация города Владивостока начиная с 2011 года против ряда частных лиц, пытавшихся мошенническим путем оформить объект в свою собственность. Также городу пришлось оспаривать право бессрочного пользования, оформленное за федеральными органами власти, на земельный участок площадью более 35 тыс. кв. метров, на котором расположен парк. В итоге, в 2013 году администрацией города было зарегистрировано право муниципальной собственности на парк Минного городка.

Газета "Золотой Рог", Владивосток