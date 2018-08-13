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Во Владивостоке продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорог
За последние две недели бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» отремонтировали еще 9 улиц в четырех районах города. Всего с начала сезона на проблемных участках уложено около 6400 тонн асфальтобетонной смеси.
В начале августа глубокие ямы исчезли с улиц Толстого, Полярная и Печорская. Дорожные бригады провели восстановительный ремонт дорожного возле стадиона «Строитель», а также приступили к ремонту тротуара на проспекте 100-летия Владивостока. Специалисты меняют разрушенный бордюр под декоративным газоном с цветущей надписью "Владивосток", выложенной городским озеленителями из пышных розовых бегоний.
Также дорожники завершают работы на Фирсовской развязке и участке улицы Постышева.
Другая дорожная бригада СГТ трудится в Первомайском районе. Восстановлено дорожное полотно на кольце Окатовая-Запорожская, работы ведутся на улице Харьковская и перекрестке с улицей Черемуховая.
Всего с начала сезона на улицах города точечно восстановлено более 30 тысяч квадратных метров более чем на 60 улицах Владивостока, на проблемных участках уложено около 6400 тонн асфальтобетонной смеси, сообщили в МБУ «Содержание городских территорий».
Отметим, что аварийно-восстановительный ремонт – самый трудоемкий и затратный вид дорожного ремонта. Как правило, объемы работ небольшие – несколько тысяч квадратных метров – это капля в море от общей площади владивостокских дорог. При этом проблемные участки, подлежащие ремонту, расположены на значительных расстояниях, а это значит – большие перегоны техники и неудобства для автомобилистов. Дорожникам нужно сначала нарезать необходимое количество «карт» и только потом заказывать асфальт.
Автомобилистов Владивостока просят отнестись с пониманием к дорожным работам и по возможности пользоваться альтернативными путями, а также быть внимательными за рулём, соблюдая скоростной режим и обращая внимание на временные дорожные знаки, выставленные в местах проведения работ.
Фото- пресс-служба администрации Владивостока
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