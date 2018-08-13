Во Владивостоке открылась первая творческая улица

11 августа состоялось открытие первой во Владивостоке творческой улицы - ARTAVENUE «А2».

Это территория, где расположены необычные арт-объекты с символикой г. Владивостока, с ярким освещением в ночное время, где всегда играет музыка и присутствует праздничное настроение. Эта улица передает дух Владивостока – творческого , динамичного, музыкального и современного. В будущем именно здесь будут фотографироваться все гости Владивостока, чтобы увезти с собой память о столице Приморья, это будет одна из достопримечательностей города Владивосток, которую непременно нужно посетить. Она расположена вблизи здания по адресу Батарейная, 3А, рядом с набережной и парком аттракционов «Карусель».

В этот день горожан и гостей Владивостока ожидал настоящий праздник – и «Граффити батлы», и площадки с Creative spot, и творческие инсталляции, а также фудкорты, несколько баров на улице с лимонадом и напитками, яркие выступления Dj, включая специального гостя из Питера Dj Tasty Cookies, и фаер-шоу, и шоу мыльных пузырей, а завершил вечер праздничный фейерверк.

Газета "Золотой Рог", Владивосток