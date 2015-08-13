Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Благодаря работе городских властей школьникам Владивостока скучать некогда
Пришкольные или загородные спортивные лагеря, профильные смены для старшеклассников, мероприятия в городских библиотеках и Молодежном ресурсном центре Владивостока - летний отдых для школьников может быть активным, познавательным и разнообразным. А также материально выгодным: в школах работают еще и ремонтные бригады старшеклассников. Подробности в материале газеты "золотой Рог":
Организация оздоровления и летнего отдыха идет в рамках программы «Развитие образования города Владивостока» на 2014-2018 годы, разработанной по распоряжению главы города Игоря ПУШКАРЕВА.
Стартовала третья смена
В пришкольных оздоровительных лагерях Владивостока идет третья смена, которая продлится до 14 августа. Как сообщили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, сейчас в 40 пришкольных лагерях отдыхает 1535 школьников в возрасте от 7 до 15 лет.
Всего же летом 2015 года более 10 тыс. учащихся бесплатно отдохнут в 180 пришкольных лагерях Владивостока. Смена длится 21 календарный день. Для детей предусмотрены полноценный завтрак, обед и полдник.
Посещение пришкольного оздоровительного лагеря - бесплатное. Средства на летний отдых детей выделены из городского бюджета.
В каждой школе педагоги готовят свою развлекательную программу - это экскурсии, посещения кино и молодежных городских мероприятий. Организованы спортивные мероприятия, кружки по интересам. Школьники участвуют в викторинах, эстафетах, конкурсах, концертах и соревнованиях. Так, одним из самых интересных мероприятий стало «Эко-дефиле» - демонстрация нарядов, выполненных школьниками из упаковочного материала.
Также работа разновозрастных отрядов школьников организована на базе учреждений дополнительного образования.
Трудовой десант
Еще одна третья смена - ремонтных бригад - стартовала во Владивостоке 3 августа. 47 бригад - 530 старшеклассников краевого центра - трудятся на благо своих школ и заработывают на карманные расходы.
Каждая смена длится две недели с выходными по субботам и воскресеньям, работают ребята по 4 часа в день - с 9 до 13 часов. За две недели работы в рембригаде школьник получит около 3 тысяч рублей.
Ребята благоустраивают и убирают пришкольную территорию, поливают клумбы, работают в школьных библиотеках (подклеивают книги и т.п.).
Всего за лето в ремонтные бригады трудоустроено более 2150 школьников.
Лагеря по интересам
Кроме того, школьники отдыхают и поправляют здоровье в спортивных и профильных лагерях, а 2640 детей из туристических клубов совершили походы по Приморью.
За июнь-июль на базах отдыха, стационарных загородных оздоровительных лагерей работал 21 профильный лагерь. 17 из них спортивной направленности, 2 - оборонно-спортивной, краеведческий и экологический. В этих лагерях отдохнуло 700 ребят. В августе будет организовано три таких лагеря.
Также несколько летних профильных смен для активных и талантливых старшеклассников организованы управлением по делам молодежи администрации Владивостока. Кстати, смены для актива молодежных и детских общественных объединений Владивостока организуются уже шестой год подряд. Отдых ребята совмещают с полезными тренингами, обучением навыкам формирования команды, развитием лидерских качеств и ответственной социальной позиции молодежи. Путевки участникам смен выдаются бесплатно.
Особое внимание уделяется детям, находящимся на профилактическом учете. Эти ребята работают в рембригадах, посещают культурно-массовые и спортивные мероприятия. Управлением по организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Владивостока на каждого состоящего на учете подростка составлены карты занятости, в которых отмечено, где ребята проводят каникулы.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Братание Владивостока и Салоников
- В субботу во Владивостоке всех будут угощать мороженым
- Владивосток вошел в топ-8 дорогих городов России
- Экс-мэр Владивостока рассказал о личном
- Экс-мэр Владивостока задал вопросы "к себе, к обществу, к власти..."
- Во Владивостоке стартовал прием заявок на премию "Есть за что!"
- Во Владивостоке установили первый умный светофор
- Конкурс на лучший дизайн-проект торговых киосков пройдет во Владивостоке
- Во Владивостоке установят памятнику первому начальнику милиции города
- Во Владивостоке появятся два новых детских садика
Новости раздела
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Братание Владивостока и Салоников
- В субботу во Владивостоке всех будут угощать мороженым
- Владивосток вошел в топ-8 дорогих городов России
- Экс-мэр Владивостока рассказал о личном
- Экс-мэр Владивостока задал вопросы "к себе, к обществу, к власти..."
- Во Владивостоке стартовал прием заявок на премию "Есть за что!"
- Во Владивостоке установили первый умный светофор
- Конкурс на лучший дизайн-проект торговых киосков пройдет во Владивостоке
- Во Владивостоке установят памятнику первому начальнику милиции города
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Южнокорейская компания хочет выкупить участок в игорной зоне "Приморье"