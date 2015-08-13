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Благодаря работе городских властей школьникам Владивостока скучать некогда

13 Августа 2015, 18:00 | Владивосток

Пришкольные или загородные спортивные лагеря, профильные смены для старшеклассников, мероприятия в городских библиотеках и Молодежном ресурсном центре Владивостока - летний отдых для школьников может быть активным, познавательным и разнообразным. А также материально выгодным: в школах работают еще и ремонтные бригады старшеклассников. Подробности в материале газеты "золотой Рог":

Организация оздоровления и летнего отдыха идет в рамках программы «Развитие образования города Владивостока» на 2014-2018 годы, разработанной по распоряжению главы города Игоря ПУШКАРЕВА.

Стартовала третья смена

В пришкольных оздоровительных лагерях Владивостока идет третья смена, которая продлится до 14 августа. Как сообщили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, сейчас в 40 пришкольных лагерях отдыхает 1535 школьников в возрасте от 7 до 15 лет.

Всего же летом 2015 года более 10 тыс. учащихся бесплатно отдохнут в 180 пришкольных лагерях Владивостока. Смена длится 21 календарный день. Для детей предусмотрены полноценный завтрак, обед и полдник.

Посещение пришкольного оздоровительного лагеря - бесплатное. Средства на летний отдых детей выделены из городского бюджета.

В каждой школе педагоги готовят свою развлекательную программу - это экскурсии, посещения кино и молодежных городских мероприятий. Организованы спортивные мероприятия, кружки по интересам. Школьники участвуют в викторинах, эстафетах, конкурсах, концертах и соревнованиях. Так, одним из самых интересных мероприятий стало «Эко-дефиле» - демонстрация нарядов, выполненных школьниками из упаковочного материала.

Также работа разновозрастных отрядов школьников организована на базе учреждений дополнительного образования.

Трудовой десант

Еще одна третья смена - ремонтных бригад - стартовала во Владивостоке 3 августа. 47 бригад - 530 старшеклассников краевого центра - трудятся на благо своих школ и заработывают на карманные расходы.

Каждая смена длится две недели с выходными по субботам и воскресеньям, работают ребята по 4 часа в день - с 9 до 13 часов. За две недели работы в рембригаде школьник получит около 3 тысяч рублей.

Ребята благоустраивают и убирают пришкольную территорию, поливают клумбы, работают в школьных библиотеках (подклеивают книги и т.п.).

Всего за лето в ремонтные бригады трудоустроено более 2150 школьников.

Лагеря по интересам

Кроме того, школьники отдыхают и поправляют здоровье в спортивных и профильных лагерях, а 2640 детей из туристических клубов совершили походы по Приморью.

За июнь-июль на базах отдыха, стационарных загородных оздоровительных лагерей работал 21 профильный лагерь. 17 из них спортивной направленности, 2 - оборонно-спортивной, краеведческий и экологический. В этих лагерях отдохнуло 700 ребят. В августе будет организовано три таких лагеря.

Также несколько летних профильных смен для активных и талантливых старшеклассников организованы управлением по делам молодежи администрации Владивостока. Кстати, смены для актива молодежных и детских общественных объединений Владивостока организуются уже шестой год подряд. Отдых ребята совмещают с полезными тренингами, обучением навыкам формирования команды, развитием лидерских качеств и ответственной социальной позиции молодежи. Путевки участникам смен выдаются бесплатно.

Особое внимание уделяется детям, находящимся на профилактическом учете. Эти ребята работают в рембригадах, посещают культурно-массовые и спортивные мероприятия. Управлением по организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Владивостока на каждого состоящего на учете подростка составлены карты занятости, в которых отмечено, где ребята проводят каникулы.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: школьник  владивосток  лагерь  ученик  школа 



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