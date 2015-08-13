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Памела Андерсон с волнением и надеждой ждет поездки во Владивосток
С волнением и надеждой бывшая актриса, а сейчас – ярый защитник природы ожидает поездки во Владивосток на Восточный экономический форум, который пройдет в столице Приморья с 3 по 5 сентября. Как пишет деловая газета «Золотой Рог», об этом Памела Андерсон сообщила на своем сайте.
Звезда пишет, что тщательно готовится к сентябрьской поездке во Владивосток и надеется встретиться там с Министром природных ресурсов Сергеем Донским для обсуждения ряда важных экологических проблем.
Ведь по мнению Памелы защита животных – это не просто вопрос этики. Актриса приводит в пример ужасающие факты о том, что мясная промышленность производит больше выбросов парниковых газов, чем вся транспортная отрасль. А бесконтрольная добыча биоресуров океана привела к уменьшению популяции планктона на 30-40% по сравнению с 1950-м годом.
В своем письме Памела Андерсон говорит о том, что впечатлена позицией, которую приняла Россия в вопросе сохранении пчел на планете. «Вымирание пчел нанесет непоправимый урон сельскому хозяйству. В результате чего от голода могут погибнуть десятки миллионов людей», - отмечает Андерсон.
Во Владивостоке ей хотелось бы обсудить и вопросы касающиеся восстановления биоразнообразия в мировом океане. «Мы должны пополнить моря китами, дельфинами и тысячами видов рыб», - уверена она.
С собой во Владивосток экологический активист собирается взять недавно отснятый фильм о загрязнении окружающей среды собственного производства.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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