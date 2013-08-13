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Дороги Владивостока
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Строительство новой бетонной дороги-дублера во Владивостоке завершат к концу августа

13 Августа 2013, 13:33 | Владивосток

12 августа глава Владивостока Игорь Пушкарёв провел выездное совещание по вопросу качества строительства дороги, которая свяжет улицу Днепровскую с Вострецова, Печорской и проспектом 100-летия Владивостока. Вместе со специалистами мэр осмотрел ход строительства нового транспортного узла.

Уже в этом году автомобилистам, которым необходимо добраться с улицы Днепровской в микрорайон БАМа (и в обратном направлении), не придётся выезжать на проспект 100-летия Владивостока – основную и самую загруженную, особенно в часы пик, магистраль краевого центра.

Напомним, что проект строительства нового транспортного узла Днепровская – Вострецова – Печорская разделен на несколько этапов и включает в себя участок дороги от улицы Тухачевского по Днепровской с дальнейшим выездом на улицы Вострецова и Печорскую (район стадиона "Строитель"). Реализация первого этапа работ - ремонт участка от улицы Вострецова до Днепровской - ведёт муниципальное предприятие «Дороги Владивостока».

На объекте полностью завершён вынос инженерных сетей, устроена система новой ливневой канализации - лотки и трубы большого сечения, которые выведены в существующую систему ливневой канализации. В настоящее время ведутся работы по устройству бетонного основания толщиной 18 сантиметров и частично началась укладка первого из трёх слоёв асфальта. Кстати, завершающий слой будет уложен по новой технологии щебёночномастичным асфальтобетоном, который имеет лучшие характеристики по сравнению с обычным асфальтом.

«К концу августа работы должны быть завершены и автомобильное движение открыто. Ещё раз обращаю ваше внимание – водоотведение, устройство бетонного основания и асфальтобетонного покрытия должно быть выполнено качественно», - подчеркнул глава Владивостока Игорь Пушкарёв.

К слову, муниципальное предприятие «Дороги Владивостока» впервые ведёт строительство дороги с устройством бетонного основания, и, по оценке специалистов технического надзора, выполняет работы на высоком уровне. Это позволяет выразить уверенность, что новая дорога–дублёр выдержит нагрузки большегрузного транспорта, который заезжает в промышленную зону на улицах Вострецова и Днепровской.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: Пушкарев  ремонт  транспорт  строительство  дороги Владивостоке 



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Комментарии

  • Псевдоним14:14, 13.08.2013#

    Главный спец на фото с лопатой! Вот это спецы у нас дороги делают!

  • СИНОПТИК14:35, 13.08.2013#

    КАРТА ДОРОГИ ГДЕ И СКОЛЬКО СТОИТ ПРОЕЗД.

  • Псевдоним14:43, 13.08.2013#

    Дорогая редакция, надеюсь вы обратите внимание на этот комментарий. Можно ли публиковать тексты вместе с картой? Иначе сложно понять про что идет речь. Дорогой мэр, надеюсь вы обратите внимание на этот комментарий. До каких пор новые дороги будут без нормальной системы слива? После двух трех циклонов от дороги ничего не остается.

  • Псевдоним15:43, 13.08.2013#

    Можно, как только соответствующие специалисты из профильных департаментов нарисуют эти схемы и карты. С уважением, Дорогая редакция.

  • Псевдоним16:13, 13.08.2013#

    Блин, да кому она нужна? Таких машин раз-два и обчелся. Столетие надо разгружать строительством дороги вдоль амурского залива, открыть, наконец дорогу с молодежки на дальпресс через нефте ветку. А так - очередная отпуска денег.

  • Псевдоним09:30, 19.08.2013#

    Поддерживаю автора, т. к. живу в этом районе. Да и подём на той дороге не как не для большегрузов и ширина прозжей части только для легкового транспорта. После ввода в эксплуатацию утром попасть под мост возле строителя будит вааще нельзя, потому что эта проблема и щас существует, а когда возрастёт машинопоток. . . Дорогу через нефтеветку срочно надо открывать , а не приступать к проектированию. Так что стройка на Днепровской-Вострецова, чисто пиарский ход мера перед выборами. Не дорого и отчитаться есть за что.

  • Псевдоним19:30, 13.08.2013#

    это что, сказка? только вчера проезжал от ул. тухачевского до днепровской. никакого намека на бетон. только огромные ямы и валуны. как и было прежде. может это какой нибудь другой город?

  • 04922:55, 18.08.2013#

    Там от Вострецова на Днепровскую, мимо Приморавтотранса проезд делают, он выходит к верхней заправке альянса. Толку от нее по-моему не много будет, ибо далее все упирается в узкие Печерскую и Ильичева, а там и без этого объезда движение не очень шустрое

  • Псевдоним20:50, 13.08.2013#

    Пустить поток транспорта прямо мимо школы и отделения связи?А пешеходы не будут создавать пробки?Ведь там через дорогу интенсивно мигрирует масса людей разного возраста. А дальше?Мимо "Аквадома", мимо ЗАГСа или мимо "Сбербанка"?Это от Днепровской в сторону 100-лет. Также увеличение пробок на этом участке ждет нас и в обратном направлении, если действительно хотят там пустить большегрузы. По Вострецова, Печорской, Ильичева дороги узкие. На Вострецова 3-ю неделю масштабно ремонтируют теплосеть. Пешеходы идут по дороге, еще больше сужая ее. Я не критикую, дорога эта нужна. Но без большегрузов и с расширением проезжей части по ул. Печорской, Вострецова, Ильичева до Молодежной и до Фирсова. А как быть с пешеходами у школы, это вопрос.

  • Псевдоним10:41, 17.08.2013#

    Было бы уместней увидеть вместо фото мужика с лопатой карту с отмеченным участком дороги о которой идет речь, что бы ясней была картина сколько еще предстоит построить и что уже сделано.

  • Псевдоним22:09, 18.08.2013#

    Без иллюзий товарищи!!!На БАМ с днепровской вы по этой дороге проедете уже не пор этом мэре. В данный момент речь идет исключительно о 300-х метрах и не далее заправки. А новость эта и Иже с ней естсуть ложь и передергивание фактов.

  • Псевдоним22:49, 18.08.2013#

    Разве не именно эту дорогу ужЕ "сделали" пару лет назад?

  • zzz)03:48, 19.08.2013#

    БЕЗ ПАНИКИ, ГОСПОДА!Закончат работы к концу августа, а выборы в октябре. Всё увидим, всё примем и нихрена не простим. Уволен.

  • Псевдоним09:54, 19.08.2013#

    Чушь полная!!! Никакой дороги с Днепровской на БАМ не делают!!! Я там каждый день езжу. Вы брехуны, хоть бы сами разок туда съездили, посмотрели на эту "новую дорогу". . .

  • ДЕД10:17, 19.08.2013#

    Представьте что будет под мостом на 38 школе. На вострецова школа №51 там детворы немерено. Кто поручится за безопасность их жизни. Поставят знаки и все?

  • Эцилопп11:15, 19.08.2013#

    Тьфу. Хрень какая-то.

  • Псевдоним12:25, 19.08.2013#

    В высшей степени несерьезно поданная информация. Не украшает данное издание. Да еще в анонсе еще про каких-то "экспертов" прилепили. Кто-нибудь спуск-подъем большегруза с Днепровской на Вострецова и обратно ЗИМОЙ представляет?А дорожное покрытие и условия движения по ул. ул. Ильичева, Печорская, Вострецова готовы к проезду большегрузов особенно навтречу друг другу??Да просто надо не под коттеджи землю в пригороде отдавать, а выносить из города туда эту самую промзону. Развивать город в направлении Артем-Надеждинск-Тавричанка. Обеспечивать тамошних жителей работой. Существующие объекты строились при "царе горохе". И теперь имеем в том числе и ж/д переезды для промзон посреди города. А теперь город приспосабливаем ДЛЯ БОЛЬШЕГРУЗОВ?!

  • zzz)15:03, 19.08.2013#

    нужно предложить поправочки к закону о СМИ. Чтобы штрафы были 100-250 тыс. за заведомо ложную информацию. Скоро выборы, Пушкаря пиарят этой статейкой, с ложной информацией, люд думает что Пушкарик делает то, что указанно в тексте и отседа вытекают выборы. Ак-то так. Гнать в шею

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