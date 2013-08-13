Строительство новой бетонной дороги-дублера во Владивостоке завершат к концу августа

12 августа глава Владивостока Игорь Пушкарёв провел выездное совещание по вопросу качества строительства дороги, которая свяжет улицу Днепровскую с Вострецова, Печорской и проспектом 100-летия Владивостока. Вместе со специалистами мэр осмотрел ход строительства нового транспортного узла.

Уже в этом году автомобилистам, которым необходимо добраться с улицы Днепровской в микрорайон БАМа (и в обратном направлении), не придётся выезжать на проспект 100-летия Владивостока – основную и самую загруженную, особенно в часы пик, магистраль краевого центра.

Напомним, что проект строительства нового транспортного узла Днепровская – Вострецова – Печорская разделен на несколько этапов и включает в себя участок дороги от улицы Тухачевского по Днепровской с дальнейшим выездом на улицы Вострецова и Печорскую (район стадиона "Строитель"). Реализация первого этапа работ - ремонт участка от улицы Вострецова до Днепровской - ведёт муниципальное предприятие «Дороги Владивостока».

На объекте полностью завершён вынос инженерных сетей, устроена система новой ливневой канализации - лотки и трубы большого сечения, которые выведены в существующую систему ливневой канализации. В настоящее время ведутся работы по устройству бетонного основания толщиной 18 сантиметров и частично началась укладка первого из трёх слоёв асфальта. Кстати, завершающий слой будет уложен по новой технологии щебёночномастичным асфальтобетоном, который имеет лучшие характеристики по сравнению с обычным асфальтом.

«К концу августа работы должны быть завершены и автомобильное движение открыто. Ещё раз обращаю ваше внимание – водоотведение, устройство бетонного основания и асфальтобетонного покрытия должно быть выполнено качественно», - подчеркнул глава Владивостока Игорь Пушкарёв.

К слову, муниципальное предприятие «Дороги Владивостока» впервые ведёт строительство дороги с устройством бетонного основания, и, по оценке специалистов технического надзора, выполняет работы на высоком уровне. Это позволяет выразить уверенность, что новая дорога–дублёр выдержит нагрузки большегрузного транспорта, который заезжает в промышленную зону на улицах Вострецова и Днепровской.

ZRPRESS.RU, Владивосток.