Погода: На Приморье распространил влияние Монгольский антициклон

ВЛАДИВОСТОК, 13 августа, ZRPRESS. Циклон с фронтальными разделами, определявший погодные условия на юге Дальнего Востока в выходные дни, сместился на восток. На Приморье распространил свое влияние Монгольский антициклон, в результате чего произошло вторжение прохладных воздушных масс с континента.

В ночные часы на большей части края воздух выхолодился до +8...+14°C, лишь местами на побережье до +15...+17°C. Во Владивостоке минувшей ночью столбики термометров опускались до +15°C.

В начале недели в Приморье ожидается погода без осадков. Температурный фон в крае составит +22...+28°C. В середине недели в отдельных районах температурный фон повысится до +32°C.

Во Владивостоке сегодня без осадков. Ветер северо-западный. Температура воздуха +24...+27°C.

Завтра в краевом центре северный ветер сменится южным. Температурный фон понизится на 2-3°C, сообщает пресс-служба Примгидромета."Золотой Рог".