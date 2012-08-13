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Федеральные чиновники: "Азиатские туристы воспринимают Дальний Восток как кусок Европы"
ВЛАДИВОСТОК, 13 августа, ZRPRESS. 9 августа 2012 года в Москве состоялся круглый стол на тему «Туристическая привлекательность Дальневосточного региона - приоритетная задача саммита АТЭС-2012», на котором обсуждались вопросы развития туристической инфраструктуры, обеспечения роста качества услуг и повышения безопасности туризма в регионе.
По словам заместителя руководителя Федерального агентства по туризму Николая Новичкова, российский Дальний Восток имеет огромный культурно-туристический потенциал для развития въездного туризма.
«Города России на Дальнем Востоке интересны азиатскому туристу потому, что это кусок Европы. Они видели всю многоликость азиатских городов, но мало кто из них видел европейские города. И Владивосток, и Хабаровск - это европейские города. Так же, как для нас экзотичны Индия или Китай, для них экзотична Европа. Поэтому культурно-туристический потенциал региона с точки зрения зарубежного туриста огромен», - отметил он.
Также, по его словам, сейчас иностранных туристов во Владивостоке немного, так как развитию туризма препятствуют проблемы с инфраструктурой и транспортом, сообщает сайт саммита.
«Эти проблемы есть, но они решаемы, если мы начнём заниматься продвижением Дальнего Востока. Китай и Япония входят в десятку основных поставщиков туристов в мире. Они расположены на расстоянии двухчасового перелёта от основных городов Дальнего Востока. Этим надо пользоваться», - подчеркнул Новичков.
Руководитель управления международного сотрудничества Федерального агентства по туризму Валерий Коровкин напомнил, что в июле 2012 года в Хабаровске состоялась встреча министров туризма экономики АТЭС, которые обсудили перспективы развития туризма в регионе.
«Собрались люди, всю жизнь занимающиеся туризмом, профессионалы, многие летели издалека, и им в городе понравилось. Это было большое туристическое нашествие на Хабаровск, от которого выиграли все. Местная администрация с энтузиазмом отнеслась к этому событию», - сказал он.
Коровкин, кроме того, также отметил, что в Хабаровске существует программа развития туризма, которая в качестве одного из своих приоритетов рассматривает возможность организации круизных маршрутов по Амуру. По его словам, ключевой проблемой развития туризма на Дальнем Востоке остаётся транспортная доступность региона.
«Золотой Рог».
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