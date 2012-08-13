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Теплоход «Георг Отс» прибыл во Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 13 августа, ZRPRESS. Ремонтные и отделочные работы по реконструкции теплохода «Георг Отс» полностью завершены. Об этом сообщили в департаменте промышленности и транспорта Приморского края.
Специалисты судоремонтного завода в Славянке полностью завершили работы по техническому ремонту и отделке помещений теплохода. В настоящий момент теплоход полностью готово к эксплуатации. 12 июля, в воскресенье, судно прибыло в порт Владивостока, после чего было пришвартовано на территории «Дальзавода».
Напомним, что на ремонт теплохода «Георг Отс» из краевого бюджета было выделено 60 миллионов рублей. Судно будет использовано в качестве плавучей гостиницы для размещения гостей саммита АТЭС.
«Золотой Рог».
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