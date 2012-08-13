По мосту через бухту Золотой Рог во Владивостоке открыто автомобильное движение

ВЛАДИВОСТОК, 13 августа, ZRPRESS. Сегодня с 6.00 утра открыто движение автомобильного транспорта по мостовому переходу через бухту Золотой Рог.

Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства Приморского края, предполагается, что пропускная способность этого моста составит до 40 тысяч автомобилей. Разрешенная скорость движения - 60 км/час.

Напомним, что 11 августа губернатор Приморского края Владимир Миклушевский принял участие в торжественной церемонии открытия моста через бухту Золотой Рог. Два дня, в субботу и воскресенье, жители и гости Владивостока имели возможность прогуляться пешком по новому мосту.

С 13 августа по нему можно ездить на машине. Впрочем, определенные ограничения все же есть. В администрации Владивостока до сих пор не решили, будут ли по мосту ездить автобусы. Принципиального решения на эту тему еще не принято.

Ранее ГИБДД Владивостока отмечала, что мост, построенный к саммиту АТЭС, не соответствует требованиям ГОСТа, поскольку на подъезде к нему нет ни разметки, ни знаков, а в некоторых местах отсутствует и асфальт.

Между тем на мостовом переходе, на подъезде к мосту со стороны Чуркина, напротив ТЦ "Зеленый остров" уже произошла первая авария – мотоцикл наехал на пешехода. Впрочем, в местном ГИБДД отметили, что ДТП не связано с техническими проблемами моста.

Стоит отметить, ЗАО «Тихоокеанской мостостроительной компанией» 10 августа 2012 года получены заключения о соответствии построенных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации на объекты:

1. Строительство мостового перехода через бухту Золотой Рог - 1 этап.

2. Строительство автомобильной дороги пос. Новый –полуостров Де-Фриз – Седанка – бухта Патрокл на 3-м, 4-м участках с низководным мостом (эстакадой) Де –Фриз - Седанка - 1 этап.

Заключения выданы Дальневосточным управлением федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Дальневосточное управление Ростехнадзора).

«Золотой Рог».