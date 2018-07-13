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Во Владивостоке идут проверки жилья по фактам незаконных перепланировок
За прошлый месяц специалисты управления содержания жилого фонда администрации города провели несколько проверок по перепланировкам. 18-ти владельцам помещений были направлены предписания о необходимости вернуть квартирам прежнее состояние, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
Чаще всего о перепланировках специалисты узнают от бдительных соседей или старших по дому. Ведь почти всегда эти процессы сопровождаются шумом и строительным мусором. В таких случаях специалисты управления содержания жилфонда проводят осмотр квартиры и фиксируют факты незаконной перепланировки, если они действительно есть. Владельцу выносится предписание и выписывается штраф. Если гражданин не исполняет предпписание и не приводит помещение в прежнее состояние, то документы передаются в суд. За неисполнение судебного решения собственнику также придется оплачивать регулярные штрафы.
Сносы стен, расширение санузлов, организация дополнительных проходов (арок) в несущих стенах. Вот самые популярные виды работ, которые жители города делают в своих квартирах. Но в творческом порыве преображения своего жилья многие из них забывают об элементарных правилах безопасности и законах, которые запрещают такие виды перепланировки, которые несут угрозу конструкциям многоэтажки.
Но в то же время существует масса таких видов перепланировки, которые разрешены и их легко можно внести в технический паспорт. Для этого нужно подать документы в любой многофункциональный центр Владивостока и предоставить ряд документов. Среди них - проект перепланировки, подготовленный специализированной проектной организацией, правоустанавливающие документы на квартиру, технический паспорт и заявление.
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