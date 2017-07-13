Последние рабочие дни на неделе во Владивостоке будут теплыми

Однако утром ожидаются туманы, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».

Во второй половине недели в столице Приморья сохранятся туманы, ослабевающие в середине дня. Возможны кратковременные дожди. Общий температурный фон повысится на 2-4 градуса по сравнению с прошлыми днями.

Температура ночью +18…+21 °С. Днем воздух будет прогреваться до +20…+24 °С.

Иван КРЫШАН

Фото – Примпогода.ру

Газета "Золотой Рог", Владивосток.