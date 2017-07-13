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Последние рабочие дни на неделе во Владивостоке будут теплыми
13 Июля 2017, 14:31 | Владивосток
Однако утром ожидаются туманы, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».
Во второй половине недели в столице Приморья сохранятся туманы, ослабевающие в середине дня. Возможны кратковременные дожди. Общий температурный фон повысится на 2-4 градуса по сравнению с прошлыми днями.
Температура ночью +18…+21 °С. Днем воздух будет прогреваться до +20…+24 °С.
Иван КРЫШАН
Фото – Примпогода.ру
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Теги: погода Примгидромет
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