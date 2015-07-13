Во Владивостоке приостановлено движение морского пассажирского транспорта

Сегодня, 13 июля, движения пассажирских катеров и паромов во всех направлениях. Об этом газете «Золотой Рог» сообщили в управлении транспорта администрации города Владивостока.

Это решение принято в целях безопасности пассажиров в условиях штормового ветра c сильным волнением в заливах Петра Великого и Золотой Рог.

По поводу дальнейших возможных изменений в расписании морского пассажирского транспорта горожан и гостей Владивостока просят сегодня обращаться в справочную службу по телефону 230-24-86.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.