5000 абитуриентов подали свои заявления в ДВФУ

ВЛАДИВОСТОК, 13 июля, ZRPRESS. Во Владивостоке более пяти тысяч уникальных абитуриентов подали свои заявления в Приемную комиссию ДВФУ, впереди еще две недели работы.

На этой неделе Дальневосточный федеральный университет «перешагнул экватор» приемной кампании-2012, которая стартовала 20 июня. Прием документов от абитуриентов на программы бакалавриата и специалитета продлится до 25 июля. Напомним, что в этом году контрольные цифры приема на бюджетные места в ДВФУ сохранились на уровне 2011 года, при этом резко увеличился (на 70%) план набора в магистратуру!

– В 2012 году, к сожалению, мы все еще наблюдаем демографическую яму; но радует, что и резкого спада нет – количество выпускников школ в этом году примерно равно уровню 2011 года. Радует тот факт, что по ряду предметов ЕГЭ Приморский край сдал немного лучше, чем в прошлом году, – обрисовал ситуацию заместитель председателя Приемной комиссии ДВФУ Андрей Шушин. – Резко уменьшилось количество выпускников, которые сдавали всего два экзамена; вместе с тем значительно возросло число старшеклассников, сдавших по четыре экзамена, что значительно расширяет их возможности поступления в вузы и позволяет университетам предлагать ребятам более широкий спектр образовательных программ.

По-прежнему в приоритете у старшеклассников – набор экзаменов «русский язык + математика + обществознание», с которым можно поступать на ряд экономических и гуманитарных программ. В то же время к учащимся возвращается «любовь» к физике: набор экзаменов «русский язык + математика + физика» в этом году сдали на 500 выпускников приморских школ больше, чем в прошлом. Примерно на том же уровне сохраняется число бывших одиннадцатиклассников, которые имеют на руках «русский язык + математика + география», и даже немного возросло число абитуриентов с набором «русский язык + математика + химия».

– Продолжая привлекать в ДВФУ наиболее подготовленных абитуриентов, мы в этом году расширили перечень программ, на которые можно поступить, не просто преодолев общий минимум по ЕГЭ, а «перешагнув» порог баллов, установленный самим университетом, – отметил Андрей Николаевич. – В прошлом году таких программ было 19, а в этом – 26. Первая половина приемной кампании показала, что мы сделали правильный выбор, и качество абитуриентов ДВФУ значительно повысилось.

Примечательно, что в этом году резко возрос интерес абитуриентов к деятельности Приемной комиссии ДВФУ в интернете: количество просмотров сайта увеличилось почти вдвое, зачастую преодолевая цифру в 50 тысяч просмотров в день! Ежедневно специальный счетчик отмечает до пяти тысяч уникальных посетителей сайта! Вместе с интенсивностью посещения сайта Приемной комиссии ДВФУ стремительно растет и количество документов, которые абитуриенты подают в электронном виде.

В 2011 году впервые заработал call-центр Приемной комиссии ДВФУ (8-800-555-0-888 – звонок по России бесплатный), и уже тогда он показал свою эффективность, принимая до 700 звонков в день от абитуриентов со всей страны. С этой недели (9-15 июля) для большего удобства абитуриентов из центральных регионов страны call-центр Приемной комиссии перешел на круглосуточный режим работы.

Расширяется и география абитуриентов ДВФУ: за три недели работы в Приемную комиссию поступили документы из 43 регионов, при этом увеличилось количество ребят, желающих поступить в ДВФУ, из Западной Сибири, Урала и центральных регионов. В списке субъектов, откуда пришли заявления, в 2012 году впервые появились Курганская, Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Калининградская, Оренбургская, Ярославская области и Алтайский край.

– Мы также продолжаем конкурс для высокобалльников, который запустили в прошлом году. Нашему примеру уже последовали многие другие вузы не только Приморья. В 2012 году мы, как и в 2011-ом, считаем высокобалльником абитуриента, который по трем ЕГЭ набрал 200 баллов и более. Мы получили уже 766 заявлений от таких абитуриентов. В прошлом году в первом учебном семестре 557 высокобалльников получали повышенную стипендию, – подчеркнул Андрей Шушин. – Уже более 30 субъектов РФ поставили нам высокобалльников – 176, из них – из-за пределов Приморья. Если эти ребята поступят в ДВФУ – им компенсируют проезд от дома до места учебы.

На сегодняшний день уже более пяти тысяч уникальных абитуриентов подали свои заявления в Приемную комиссию ДВФУ, что перекрывает цифры, зафиксированные на этот же день 2011 года. В среднем один абитуриент ДВФУ подает 2,5 заявления. Лидерами у вчерашних школьников остаются «Архитектура», «Нефтегазовое дело», «Государственное и муниципальное управление», «Международные отношения», «Реклама и связи с общественностью».

Продолжается прием на магистерские программы ДВФУ. В 2012 году Дальневосточный федеральный университет объявил набор на более чем 60 образовательных программ магистратуры по самому широкому профилю: от гуманитарных до естественнонаучных и инженерных. Получить магистерскую степень в ДВФУ может каждый – возраст, сфера профессиональной деятельности, название специальности и вуза в дипломе на руках значения не имеют.

В магистратуре ДВФУ абитуриентов ждут 882 бесплатных места! Магистранты ДВФУ также получают стипендию, размер которой на приоритетных направлениях ДВФУ (инженерных и естественнонаучных) доходит до 7,5 тысяч рублей!

Со всей информацией по поступлению на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры ДВФУ можно ознакомиться на сайте Приемной комиссии, а также по телефону «горячей линии» 8-800-555-0-888 – звонок по России бесплатный, сообщает пресс-служба ДВФУ.

