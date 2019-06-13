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Экс-мэр Владивостока напомнил о важном городском объекте

13 Июня 2019, 13:24 | Владивосток

«Душу греет больше то, что тебе удалось сделать для людей, для города…»

Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв в соцсетях опубликовал новый пост. На этот раз он посвятил его дороге на маяк, что на мысе Токаревского.

«15 июня во Владивостоке открывается купальный сезон. Одна из главных городских достопримечательностей и по совместительству пляж на мысе Токаревского - любимая зона отдыха многих горожан.

«На свет маяка» на Эгершельде всегда съезжалось большое количество желающих побыть у моря, отдохнуть. Кроме того, это то редкое место в черте города, где (несмотря ни на какие запреты) население купается, а сам Токаревский маяк - одна из визитных карточек Владивостока.

Поэтому в свое время мной было принято решение заасфальтировать грунтовую дорогу к маяку. Ведь, несмотря на то, что это символический край земли, находится он, можно сказать, почти в центре Владивостока, а ехать до него надо было по пыльной и местами труднопроходимой дороге.

И в 2013 году мы впервые построили асфальтированную дорогу к Токаревскому маяку. Точнее, эта дорога из асфальтобетона. Много тогда было восторженных отзывов и благодарных откликов. Надеюсь, что дорога и сейчас в хорошем состоянии.

Душу греет больше то, что тебе удалось сделать для людей, для города. И это не один-два примера. Осознание принесенной пользы укрепляет выдержку и спасает в тяжёлые минуты».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: купальный сезон  стройка  СИЗО  Пушкарёв  маяк  дорога  УК  мэр 



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