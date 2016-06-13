Владивосток будет содрогаться в полдень

В воскресенье, 12 июня, во Владивостоке возобновили традицию полуденных выстрелов. Залпы из 122-мм гаубицы Д-30 будут выполняться ежедневно ровно в полдень на Корабельной набережной, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Залп производился в непривычном месте - вместо 50-мм зенитного орудия музея «Владивостокская крепость» впервые выстрелила 122-мм гаубица Д-30 в войсковой части на 33-м причале.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

После официальной церемонии расчет 122-миллиметровой гаубицы зарядил орудие, и ровно в 12.00 прозвучал выстрел. Выстрел производился холостым зарядом пониженной мощности в безопасном для жителей направлении.

Напомним, 30 августа 1889 года в 12.00 залпами корабельной и береговой артиллерий было ознаменовано создание Владивостокской крепости. Полуденный залп стали давать из орудий Голдобинской батареи. Позже стрелять начала корабельная пушка, снятая с одного из эсминцев. Традиция прекратила существование в 1991 году. Вновь пушка зазвучала в 1997 году благодаря усилиям общественников и ветеранов ТОФ. Однако в 2008 году сигнальные залпы прекратили.

Сбор подписей за восстановление исторической традиции стартовал во Владивостоке 23 февраля. За 10 дней было собрано почти 17 тысяч подписей. Инициаторами обращения стали председатели совета ветеранов Тихоокеанского флота Лев Абрамов, совета ветеранов вооруженных сил Борис Нежельский и Приморского отделения Общероссийского движения поддержки флота Анатолий Узаревич.

И вот традиция вновь восстановлена.

Фото Primorsky.Ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.