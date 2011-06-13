Прокуратура проверяет соблюдение трудовых прав

Органами прокуратуры края организована проверка соблюдения трудовых прав работников, задействованных на строительстве объектов саммита АТЭС на острове Русский.

Проверяется информация о нарушениях трудового законодательства в сфере оплаты труда. Соблюдение общественного порядка на стройках острова в настоящее время контролируется сотрудниками УВД Владивостока.