Во Владивостоке ограничат движение транспорта

Объезд будет организован по улицам Алеутская, Светланская, Океанский проспект, Фонтанная и Семеновская

В субботу во Владивостоке на время проведения «Ночи музеев» ограничат движение транспорта, сообщили в администрации Владивостока.

В предстоящую субботу, 18 мая, Владивосток в очередной раз присоединится к международной акции «Ночь музеев». В связи с этим в центре города временно ограничат движение и парковку автотранспорта.

Так, с 06:00 18 мая до 02:00 19 мая движение будет ограничено на участке автомобильной дороги по улице Светланская: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Посьетской.

Объезд будет организован по улицам Алеутская, Светланская, Океанский проспект, Фонтанная и Семеновская.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.