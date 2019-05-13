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Во Владивостоке ограничат движение транспорта
13 Мая 2019, 18:20 | Владивосток
Объезд будет организован по улицам Алеутская, Светланская, Океанский проспект, Фонтанная и Семеновская
В субботу во Владивостоке на время проведения «Ночи музеев» ограничат движение транспорта, сообщили в администрации Владивостока.
В предстоящую субботу, 18 мая, Владивосток в очередной раз присоединится к международной акции «Ночь музеев». В связи с этим в центре города временно ограничат движение и парковку автотранспорта.
Так, с 06:00 18 мая до 02:00 19 мая движение будет ограничено на участке автомобильной дороги по улице Светланская: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Посьетской.
Объезд будет организован по улицам Алеутская, Светланская, Океанский проспект, Фонтанная и Семеновская.
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Теги: Ночь музеев транспорт движение
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