Владивосток отключают от горячего водоснабжения

В краевом центре энергетики начали первый этап весенне-летних гидравлических испытаний

«Приморская генерация» (филиал АО «Дальневосточная генерирующая компания», ДГК) сообщает о старте первого этапа весенне-летних гидравлических испытаний во Владивостоке. C 13 по 20 мая от горячего водоснабжения (ГВС) будут отключены жители части Первореченского и Ленинского районов, получающие тепло от ТЭЦ «Восточная». Проверка Фадеевской теплотрассы станет важным этапом гидравлических испытаний. Без горячего водоснабжения останутся жители Ленинского района, получающих тепло от Владивостокской ТЭЦ-2.

Таким образом, временно от ГВС будут отключены потребители, проживающие по следующим адресам:

Аксаковская: 1;

Аллилуева: 2, 3, 5, 6, 8, 10;

Алтайская: 3;

Амурская: 82, 84, 86, 96;

Баляева: 21, 23, 25, 27, 27у, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 50в, 52, 54, 56;

Военное шоссе: 1а, 5, 5б, 5в, 27, 28, 31, 34, 36;

Гоголя: 19, 19у, 30а, 32, 35, 39а, 41, 48;

Державина: 15, 16, 19, 19а, 21, 57, 59;

Жигура: 2, 4, 6, 12, 12а, 14, 16, 16у, 18, 20, 22, 22у, 24, 26, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 50у, 52, 52а, 54, 54у;

Жуковского: 1-9, 10-15;

Котельникова: 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30;

Красного Знамени: 65, 65у, 66а, 69б, 71, 71а, 73, 75, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 107, 109, 111, 111а, 113, 114, 115, 116, 117д, 118, 119, 120, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 131у, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 135, 137, 156, 160, 162, 164;

Круговая 2-я: 12, 14;

Марченко: 6, 15, 32;

Народный: 11, 15, 17, 19, 19у, 23, 25, 27, 27а, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43/1, 43/2, 45, 47, 49, 4у, 51, 53, 55, 57;

Некрасовская: 36а, 36б, 38, 46, 48, 48а, 50, 51в, 52, 52у, 53, 53а, 53б, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 70, 72, 74, 76, 76а, 82, 84, 86, 88, 88а, 90, 92, 94, 96, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 98, 98а, 122;

Некрасовский: 24;

Океанский: 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 106/1, 108, 110, 112, 123, 123б, 125, 131в, 133, 134, 135, 136, 136у, 138, 140, 142, 143, 149, 151, 155;

Острякова: 6;

Отлогая: 10;

Партизанский: 52, 58, 58в;

Писаревская: 6/8;

Проходная 4-я: 12, 16;

Снеговая: 41;

Тобольская: 10, 11, 12, 14, 14у, 23, 25, 27, 29, 31;

Толстого: 23, 25, 27, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 44у, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54;

Шилкинская: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 15, 16, 19, 21.

Адмирала Кузнецова: 40а, 42, 42а, 44, 44а, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50а, 50б, 52, 52а, 52б, 54, 54а, 54в, 56, 56а, 56в, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 64а, 66, 66а, 68, 68а, 70, 72;

Адмирала Юмашева: 2, 4, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 10, 10а, 11, 12, 12а, 12г, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 16а, 16б, 16г, 16д, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38;

Баляева: 58;

Карьерная: 1, 11, 20, 22, 24, 26, 28, 30;

Котельникова: 13, 15, 17, 21;

Ладыгина: 4, 5, 9, 9/1;

Луговая: 48, 50, 50а, 51, 52, 52а, 52б, 52г, 53, 54, 55, 56, 56а, 57а, 57б, 58, 59, 59а, 59б, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 71а, 72, 74, 75, 75а, 77, 77а, 79, 81, 81а, 83, 83а, 83б, 83в, 85, 85а;

Руднева: 1, 1а, 1б, 3;

Сабанеева: 8, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23;

Сельская: 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12;

Снеговая: 30, 31, 74, 123, 125;

Флотский: 37/39.

Академический: 2;

Володарского: 8, 8а;

Дальзаводская: 2а, 2б, 21, 27, 31;

Ивановская: 2, 2а, 3б, 4, 4/10, 4у, 5, 5а, 5б, 5в, 7, 7а;

Карла Либкнехта: 10а;

Карякинская: 29;

Ковальчука: 3, 6, 26;

Лазо: 6, 12;

Луцкого: 16;

Махалина: 3;

Металлистов: 3, 5;

Муравьева-Амурского: 4, 5, 7/9, 11/13, 15/17;

Некрасовский: 1, 3, 5, 18;

Петра Великого: 3, 3/б;

Пионерская: 1;

Пологая: 50, 55, 62, 62а, 63, 65а, 69, 72, 72у;

Почтовый: 7/1, 7/2, 9;

Прапорщика Комарова: 42, 48, 52;

Пушкинская: 6, 8б, 8, 13, 16, 18, 19, 21а, 23, 33/1, 33/4, 34, 35, 39, 41а, 45, 46, 48, 50, 52, 68, 85, 89, 109;

Светланская: 45, 47, 49, 54, 105, 106, 108, 108а, 108б, 109, 109/3, 109а, 115, 116, 117, 118, 118а, 119б, 123, 123а, 125, 127, 127а, 133, 143, 145, 155, 157, 163, 165а, 165у, 167а, 169/171, 173, 183;

Светланская: 55/Б;

Светланская: 57, 59, 63, 68, 69, 71, 72, 73, 73а, 80а, 85, 86, 87, 87в, 88;

Славянская: 17;

Спортивная: 1, 2а, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8у, 8у, 9, 10;

Суханова: 1, 1а, 2, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 6б, 6в, 6г, 8д, 11, 13;

Тунгусская: 10, 10а, 12, 20, 20а, 22, 24а, 26а, 28а;

Уборевича: 10/4, 10а, 10б, 12, 14, 15, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 25а, 26, 28, 30/37;

Фадеева: 43;

Фонтанная: 44;

Шкипера Гека: 15, 15/1, 15/2, 16, 24, 26;

Экипажная: 8/1.

Адмирала Кузнецова: 53, 53/1;

Ватутина: 2, 4, 4а, 4в, 4д, 4у, 10, 12, 14, 16, 18, 18, 20, 24, 26;

Владикавказская: 3;

Воропаева: 5, 31, 33а;

Горийская: 6, 6а;

Горная: 25, 31, 31а, 33, 33а;

Громова: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12;

Зейская: 4, 4/2, 5, 12, 12, 14;

Ивановская: 6/4, 6а, 15, 17, 19, 28;

Ладыгина: 2, 11, 13, 15, 17, 19;

Луговая: 21, 21, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45/1, 45/2, 47, 49, 49, 51а;

Матросская 5-я: 21;

Матросская 7-я: 33а;

Невельского: 2, 4, 6, 8, 21у, 31;

Нейбута: 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 19у, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26у, 27, 28, 29, 30, 30у, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 45, 45а, 47, 51, 51а, 53, 57, 61, 63, 65, 65а, 67, 75, 77, 81, 81а, 83, 85, 87;

Новоивановская: 3;

Приходько: 2, 4, 13, 15, 17, 19, 21;

Светланская: 191, 193, 195, 195а, 197, 197а, 205, 205а, 205у, 207, 209;

Спиридонова: 20, 22, 24, 25, 26, 28, 28у, 29, 30/32, 37, 40;

Стрелковая: 16б, 46, 50;

Стрелковый: 22а;

Трудовых Резервов: 5, 7;

Тунгусская: 44, 46а, 48, 50, 50, 61, 61, 63, 65, 69;

Фадеева: 31, 35;

Флотская 1-я: 50;

Черняховского: 3, 3а, 3б, 3в, 5в, 7, 9, 9, 13, 19, 21;

Шепеткова: 14, 16, 18, 25, 31/1, 32, 33;

Шепеткова: 34/3Б;

Шепеткова: 8, 8а, 35, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 60.

Об отключениях потребителей в рамках следующих этапов гидравлических испытаний будет сообщено позже.

Гидравлические испытания теплотрасс являются проверкой готовности магистральных трубопроводов к работе во время предстоящего отопительного сезона 2019-2020 гг. Во время этих испытаний энергетики смогут проверить магистральные сети на прочность и плотность, а также выявить слабые места на теплотрассе и в оперативном порядке устранить порывы.

Энергетики просят жителей города с пониманием отнестись к отключениям от горячего водоснабжения, так как Правила технической эксплуатации тепловых сетей напрямую предписывают во время гидравлических испытаний отключать от системы горячего водоснабжения потребителей. Это мера вынужденная, но необходимая, иначе невозможно подготовить теплосети к предстоящему отопительному сезону.

Газета «Золотой Рог», Владивосток