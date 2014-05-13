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Во Владивостоке улицу Фокина сделают пешеходной зоной
Во Владивостоке начались работы по благоустройству одной из центральных улиц города - улицы Адмирала Фокина. В скором времени здесь появится безопасная пешеходная зона.
В канун майских праздников глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ осмотрел состояние прогулочных зон в центре города. Так, на пешеходной части улицы Адмирала Фокина мэр дал поручения специалистам в области благоустройства и озеленения: отремонтировать скамейки, устранить провалы на пешеходных зонах, а также ограничить парковку автотранспорта, сохранив только проезд к зданиям.
Также Игорь Пушкарев осмотрел улицу Адмирала Фокина в районе бывшего разворотного кольца. По просьбе жителей здесь планируется также создать большую красивую и безопасную пешеходную зону, убрав торговые прилавки и закрыв въезд автотранспорта. Мэр распорядился восстановить здесь брусчатку, привести в порядок газоны, высадить деревья и кустарники, установить скамейки.
Напомним, что ранее по поручению мэра были проведены работы по благоустройству Спортивной набережной: восстановлены пирсы и скамейки, покрашена площадка для занятий экстремальными видами спорта, высажены живые изгороди, закрыт въезд для автотранспорта и началось восстановление фонарей и облицовочной плитки.
Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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