Владивостоку добавят "мягкой силы"

В столице Приморья, в преддверии Первого владивостокского урбанистического форума, состоялся уже третий по счету круглый стол на тему перспективного развития города

Как уже сообщал «Золотой Рог», в августе 2014 года по инициативе главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА в столице Приморья пройдет Первый владивостокский урбанистический форум. В преддверии этого мероприятия во Владивостоке состоялся уже третий по счету круглый стол на тему перспективного развития города, организованный администрацией Владивостока. На этот раз темой встречи стала «Привлекательность Владивостока в системе его экономических, туристических, научно-образовательных и культурных связей».

Цель дискуссий - объединить усилия экспертного сообщества и власти, сформулировать наиболее актуальные проблемы развития Владивостока, которые могут быть обсуждены в ходе Урбанистического форума.

Участники круглого стола сошлись во мнении: Владивосток уже сейчас фактически стал брендом, сила нашего города – в его истории и культурных традициях, в природном ландшафте, архитектуре, в мощной деловой энергетике, в ярких, талантливых, красивых людях и духе свободы. И все же для дальнейшего развития города, для привлечения туристов и инвесторов, для укрепления благоприятного имиджа как в глазах самих жителей, так и гостей – предстоит еще очень много сделать. Причем сделать всем: власти, бизнесу, предприятиям и организациям, общественным структурам и всем горожанам.

Открывая работу круглого стола, его модератор директор ООО «Издательско-продюсерский центр «Образ Региона» Владимир СОКОЛОВ заметил, что привлекательность Владивостока - это сила, которую сегодня нередко называют «мягкой». Степень ее интенсивности зависит от способности города быть своего рода «магнитом» для других мест России и соседей в АТР, вызывать у них интерес и желание взаимодействовать в самых разных областях.

О роли моря заявил в своем выступлении начальник Научно-образовательного центра морских международных исследований, член экспертного совета Минтранса по развитию связей со странами АТР Сергей СМИРНОВ. Для города, рожденного как военный порт, присутствие военного флота – не только данность, но и, по современным меркам, «фактор маркетинга». К счастью, военный флот остается во Владивостоке, и военные корабли – не только основа безопасности, но и колорит города. Такой же колорит – в наличии порта, торгового и рыбацкого флота, морских вузов, в заходе дружественных военных кораблей, в военных оркестрах, в маломерном флоте и парусных регатах.

Его поддержал президент Федерации парусного спорта Приморского края, командор яхт-клуба «Семь футов» Михаил ЕРМАКОВ, подчеркнув, насколько велика роль яхтенного спорта в контактах людей разных стран и имидже города. К слову, в прошлом году на федеральном уровне принято долгожданное решение, которое отстаивали многие заинтересованные специалисты: территориальные воды вблизи Владивостока теперь открыты для маломерных судов под иностранными флагами, и это значит, Владивосток сделал еще один шаг к открытости миру.

«Когда мы бываем в зарубежных городах, которые нам нравятся, кажется, что все хорошее там как-то сложилось само собой. На самом деле такая привлекательность управляема и создана трудом многих людей и многих поколений, - размышляет генеральный директор ООО «РА ДВ регион» Кирилл ПОТАПЕНКО. - Я бы назвал три основных субъекта, которые в равной мере создают все богатства и ответственны за все происходящее: власть, бизнес, население». Привлекательность городов – в развитости экономики, системы образования и предприятий общественного питания, в многообразии культуры, безопасности и так далее».

О создании бренда Владивостока и своем участии в общем деле рассказал генеральный директор издательства «Рубеж» Александр КОЛЕСОВ: именно в этом издательстве выходят по-настоящему уникальные издания, которые составляют ценность дальневосточной культуры.

Еще один элемент бренда города – ДВФУ, его новый кампус, а самое главное - активная исследовательская работа профессоров и преподавателей вуза и организация научных конференций, в которых участвуют ученые многих стран мира. Об этом рассказала завкафедрой международных отношений Школы региональных и международных исследований ДВФУ Тамара ТРОЯКОВА.

«В любом городе есть проблемы и неприглядные углы, и это одна правда, а есть – красивые места, яркие события, интересные люди, вкусные рестораны, незабываемые встречи – и это тоже правда. Наша общая задача – расширять круг позитивных фактов и событий, создавать все новые туристические объекты, влиять на жизнь в своем городе. Причем роль бизнеса в этом можно назвать ведущей», - заявил президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Роман ИВАНИЩЕВ.

Подводя итог встречи, модератор круглого стола Владимир Соколов подчеркнул: привлекательность Владивостока рождается личностной энергией и во многом зависит от нас самих. Ключевой момент, связанный с привлекательностью города, - желание жить в нем по-настоящему делая историю.

Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.