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Русскоговорящие школьники из азиатских стран съехались во Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 13 мая, ZRPRESS. На Тихоокеанском детском форуме им предстоит популяризировать культуру России.
Тихоокеанский детский форум пройдет во Владивостоке с 10 по 15 мая 2012 года при поддержке ДВФУ. Его цель – привлечь талантливых русскоговорящих школьников из стран АТР. Организатором форума выступает некоммерческое партнерство «Модель ООН на Дальнем Востоке» при поддержке фонда «Русский мир».
Некоммерческое партнерство «Модель Организации Объединенных Наций на Дальнем Востоке» является организацией, которая предоставляет уникальную возможность молодым людям улучшать свои знания о политике, экономике и других областях жизни на практике, а также развивать свои ораторские способности и лидерские качества, работать в команде и многое другое.
Для участия в форуме приглашаются школьники 14-17 лет из стран АТР, владеющие русским языком. Организаторы покроют затраты на транспортные расходы (полностью или частично), питание и проживание участников.
Основная цель форума – познакомить школьников АТР с российской культурой, перспективами развития Приморского края, а также определить победителей конкурса проектов, направленных на популяризацию русского языка и русской культуры.
Среди партнеров проекта – ДВФУ, департамент образования и науки администрации Приморского края, управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, Приморский государственный объединенный музей имени В.К. Арсеньева, муниципальное учреждение культуры «Владивостокская централизованная библиотечная система», генеральное консульство республики Корея во Владивостоке, а также ООО «Алгос-Фудс».
По всем возникающим вопросам обращаться: 8-924-232-86-75 (София).
«Золотой Рог».
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