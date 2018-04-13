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Во Владивосток прибывает океанский лайнер CostaNeoRomantica
14 апреля во Владивосток по туристическому маршруту из Пусана в Японию в очередной раз прибывает океанский суперлайнер CostaNeoRomantica, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации города.
Он пришвартуется к причалу морского вокзала в 7 часов утра. На его борту почти 1 700 туристов из разных стран мира (в основном из Республики Корея). Их, по сложившейся традиции, ожидает торжественная встреча и концертная программа на площадке морского вокзала, там же развернется ярмарка сувениров. Затем для гостей города будет организована обширная туристическая экскурсия по памятным и историческим местам Владивостока.
Покинет наш город Costa NeoRomantica в этот же день, 14 апреля, в 20 часов.
Начиная с 2012 года, Владивосток стал постоянным и привлекательным портом захода самых современных океанских пассажирских судов с туристами десятков зарубежных государств на борту. Это подтверждает растущий авторитет нашего города в качестве центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Напомним, что эксклюзивным агентом круизных судов во Владивостоке является ООО «ЭРМА».
Досье деловой газеты "Золотой Рог"
Круизный лайнер Costa Romantica построен в 1993 году, а в 2012 году был обновлен и получил новое название - Costa NeoRomantica. Он принадлежит серии судов Classica, имеет длину 219 метров, ширину 31 метр и круизную скорость 18,5 морских узлов. На его 11 палубах в 678 каютах можно разместить 1 697 пассажиров. К их услугам - три ресторана, семь баров, два бассейна, четыре джакузи, фитнес-центр с большой беговой дорожкой, театр, казино, ночной клуб, торговый центр, детский клуб. Экипаж Costa NeoRomantica составляет 596 человек.
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